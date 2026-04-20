Манчестър Юнайтед насочва внимание към Орелиен Чуамени от Реал Мадрид

20 Април, 2026 21:43 786 1

Подобен трансфер изглежда като истинско предизвикателство

Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Манчестър Юнайтед вече крои амбициозни планове за предстоящия летен трансферен прозорец, след като почти си е гарантирал място сред първите пет във Висшата лига и участие в Шампионската лига през следващия сезон. Според авторитетното издание The Telegraph, "червените дяволи" са насочили вниманието си към френския национал и ключов полузащитник на Реал Мадрид – Орелиен Чуамени.

Въпреки че подобен трансфер изглежда като истинско предизвикателство, тъй като нито Чуамени, нито "кралският клуб" са изразили желание за раздяла, ръководството на Юнайтед не крие интереса си към талантливия халф. На "Олд Трафорд" усилено се търси нов лидер в дефанзивната зона на средата на терена, който да замени напускащия Каземиро, а Чуамени се очертава като перфектния кандидат за тази роля.

Въпреки трудностите около евентуалната сделка, Манчестър Юнайтед е решен да направи всичко възможно, за да привлече звездата на "белия балет".


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Бял

    1 0 Отговор
    И кои бяха Манчестър Юнайтед, за да насочвали внимание към Чуамени?!? Хахаха

    03:13 21.04.2026

