Новини
Спорт »
Световен футбол »
Фенербахче се сбогува с Купата на Турция

22 Април, 2026 09:24 828 0

"Фенерите" загубиха от Коняспор

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров

Фенербахче преживя истински кошмар в четвъртфиналния сблъсък за Купата на Турция, след като отстъпи с минималното 0:1 при гостуването си на Коняспор. Така „жълто-сините“ се разделиха с надеждите си за трофей в турнира.

Възпитаниците на Доменико Тедеско доминираха през по-голямата част от редовното време, като отправиха цели 15 удара към вратата на домакините. Въпреки това, късметът не бе на тяхна страна и топката така и не намери мрежата.

Ключовият момент настъпи в 116-ата минута на продълженията. След спорна ситуация в наказателното поле, при която Нелсон Семедо задържа Блаж Крамер, първоначално съдията подмина инцидента. ВАР обаче се намеси и след преглед на повторението бе отсъдена дузпа за Коняспор. Марко Йевтович хладнокръвно реализира от бялата точка, осигурявайки на „Орлите от Анадола“ място на полуфиналите.

Това поражение идва само дни след като Фенербахче изпусна победата у дома срещу Ризеспор, допускайки късен изравнителен гол за 2:2 – резултат, който значително намали шансовете на тима за шампионската титла в Турция.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове