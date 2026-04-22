Фенербахче се сбогува с Купата на Турция

Фенербахче преживя истински кошмар в четвъртфиналния сблъсък за Купата на Турция, след като отстъпи с минималното 0:1 при гостуването си на Коняспор. Така „жълто-сините“ се разделиха с надеждите си за трофей в турнира.

Възпитаниците на Доменико Тедеско доминираха през по-голямата част от редовното време, като отправиха цели 15 удара към вратата на домакините. Въпреки това, късметът не бе на тяхна страна и топката така и не намери мрежата.

Ключовият момент настъпи в 116-ата минута на продълженията. След спорна ситуация в наказателното поле, при която Нелсон Семедо задържа Блаж Крамер, първоначално съдията подмина инцидента. ВАР обаче се намеси и след преглед на повторението бе отсъдена дузпа за Коняспор. Марко Йевтович хладнокръвно реализира от бялата точка, осигурявайки на „Орлите от Анадола“ място на полуфиналите.

Това поражение идва само дни след като Фенербахче изпусна победата у дома срещу Ризеспор, допускайки късен изравнителен гол за 2:2 – резултат, който значително намали шансовете на тима за шампионската титла в Турция.