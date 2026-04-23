Ливърпул потвърди доверието си към Арне Слот въпреки трудния сезон

23 Април, 2026 17:33 635 1

Мениджърът остава начело на "червените"

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Ливърпул официално застана зад мениджъра си Арне Слот, въпреки разочароващото представяне през настоящата кампания и отпадането от Шампионската лига. След серия от тежки загуби срещу водещи съперници като Манчестър Сити и ПСЖ, напрежението сред феновете на "червените" достигна връхна точка. Въпреки това, собствениците от Fenway Sports Group (FSG) демонстрираха непоколебима подкрепа към нидерландския специалист и потвърдиха, че той ще остане начело на отбора и през следващия сезон.

Ръководните фигури в клуба – спортният директор Ричард Хюз и шефът на футболните операции Майкъл Едуардс – са убедени, че Слот е точният човек за предстоящата лятна трансформация на състава. Особено след като стана ясно, че звездата Мохамед Салах ще напусне "Анфийлд", клубът се нуждае от стабилна ръка и свежи идеи за обновяване на отбора.

Въпреки че настоящият сезон се оказа изпитание за търпението на феновете, спечелената титла от Слот в дебютната му година на "Анфийлд" му осигури нужното спокойствие и доверие от страна на борда. Ръководството разглежда този период като преходен и вярва, че с правилните ходове през лятото, Ливърпул ще се върне на победния път.

Въпреки спекулациите за евентуално завръщане на Юрген Клоп или назначаване на Шаби Алонсо, официалната позиция на клуба остава непроменена – Арне Слот ще води "мърсисайдци" в дългосрочната им стратегия.

Самият мениджър вече работи по летните трансферни цели, като призна, че предстоят промени и някои от ключовите футболисти са на прага на раздяла с клуба.

В момента Ливърпул води ожесточена битка с Челси за място в Топ 4 на Висшата лига – позиция, която е от изключително значение за бъдещето и спокойствието в клуба.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Фен на Ливърпул

    1 0 Отговор
    Догодина ще сме като Тотнъм с тоя специалист.

    19:17 23.04.2026

