Новини
Спорт »
Тенис »
Яник Синер оцеля след напрегнат сблъсък в Мадрид

24 Април, 2026 22:41 659 0

  • яник синер -
  • турнир -
  • мастърс 1000-
  • мадрид-
  • тенис -
  • бенжамен бонзи-
  • бен шелтън

Шелтън напусна надпреварата

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Нелек старт за световния номер 1 Яник Синер на престижния турнир от сериите "Мастърс" 1000 в Мадрид! Италианската тенис звезда премина през истинско изпитание във втория кръг, където се изправи срещу коравия французин Бенжамен Бонзи. След повече от два часа битка на корта, Синер триумфира с 6:7(6), 6:1, 6:4 и си осигури място в следващата фаза.

Още в първия сет зрителите станаха свидетели на напрегната игра, в която Синер пропусна цели пет шанса за пробив. В крайна сметка Бонзи показа хладнокръвие и измъкна тайбрека с 8:6, с което изненада фаворита.

Втората част обаче бе изцяло под диктовката на италианеца. Синер демонстрира класата си, като даде само един гейм на съперника и бързо възстанови равенството в сетовете.

Решителният трети сет започна равностойно, но при 3:2 Синер реализира ключов пробив, който се оказа решаващ за крайния изход на срещата.

В следващия кръг Яник Синер ще се изправи срещу датския квалификант Елмер Мьолер. Младият датчанин се класира напред, след като водеше с 7:5, 3:3 срещу Гейбриъл Диало, когато канадецът се отказа поради травма.

Италианското присъствие в Мадрид продължава да бъде силно – Лоренцо Музети, втората ракета на страната и шести поставен в схемата, също намери място в третия кръг. Той се наложи с 6:4, 7:6(4) над опасния поляк Хуберт Хуркач.

Американецът Бен Шелтън пък не успя да преодолее втория кръг и напусна надпреварата. Той загуби от хърватския квалификант Дино Призмич 4:6, 7:6(4), 6:7(5).


Поставете оценка:
Оценка 3 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове