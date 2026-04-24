Яник Синер оцеля след напрегнат сблъсък в Мадрид

Нелек старт за световния номер 1 Яник Синер на престижния турнир от сериите "Мастърс" 1000 в Мадрид! Италианската тенис звезда премина през истинско изпитание във втория кръг, където се изправи срещу коравия французин Бенжамен Бонзи. След повече от два часа битка на корта, Синер триумфира с 6:7(6), 6:1, 6:4 и си осигури място в следващата фаза.

Още в първия сет зрителите станаха свидетели на напрегната игра, в която Синер пропусна цели пет шанса за пробив. В крайна сметка Бонзи показа хладнокръвие и измъкна тайбрека с 8:6, с което изненада фаворита.

Втората част обаче бе изцяло под диктовката на италианеца. Синер демонстрира класата си, като даде само един гейм на съперника и бързо възстанови равенството в сетовете.

Решителният трети сет започна равностойно, но при 3:2 Синер реализира ключов пробив, който се оказа решаващ за крайния изход на срещата.

В следващия кръг Яник Синер ще се изправи срещу датския квалификант Елмер Мьолер. Младият датчанин се класира напред, след като водеше с 7:5, 3:3 срещу Гейбриъл Диало, когато канадецът се отказа поради травма.

Италианското присъствие в Мадрид продължава да бъде силно – Лоренцо Музети, втората ракета на страната и шести поставен в схемата, също намери място в третия кръг. Той се наложи с 6:4, 7:6(4) над опасния поляк Хуберт Хуркач.

Американецът Бен Шелтън пък не успя да преодолее втория кръг и напусна надпреварата. Той загуби от хърватския квалификант Дино Призмич 4:6, 7:6(4), 6:7(5).