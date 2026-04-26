Скандалът със съдийските назначения в Италия се разраства: намесиха и името на Интер

Скандалът в италианския футбол около предполагаеми манипулации на съдийски назначения се разраства, а в центъра му индиректно попада Интер. Прокуратурата в Милано официално разследва бившия шеф на съдиите Джанлука Роки за съучастие в спортна измама, пише “Sport Mediaset”. Става дума за предполагаема схема, при която е оказвано влияние върху назначенията на арбитри за определени мачове от Серия А. Ключов момент в разследването е среща, провела се на 2 април 2025 г. на стадион "Сан Сиро". Именно тя поражда съмнения, че е имало опити за насочване на съдийските решения в полза на даден отбор.

Важно уточнение е, че към този момент няма доказателства или обвинения срещу Интер или негови ръководители. Разследването е насочено към индивидуални действия и евентуално участие на други лица, които засега остават неидентифицирани.

Любопитен детайл от делото е свързан със съдията Даниеле Довери. Само три дни след въпросната среща (Удинезе - Парма) той ръководи и двубоя между Парма и Интер, завършил 2:2. Според прокурорите Довери е бил сред арбитрите, които не са били „предпочитани“ от страна на „нерадзурите“, което допълнително засилва съмненията около механизма на назначенията.

Разследващите подчертават, че резултатите от въпросните мачове нямат значение за делото. Важен е самият опит за влияние и евентуалната координация между участниците в схемата.

Очаква се предстоящият разпит на Роки на 30 април да внесе повече яснота, като ключови за развитието на случая ще бъдат евентуални записи, комуникации и свидетелски показания.