Нидерландка затрудни Росица Денчева, но българката продължава напред в Лопота

28 Април, 2026 16:48 436 0

Срещата продължи час и 41 минути

Нидерландка затрудни Росица Денчева, но българката продължава напред в Лопота
Кадър: БНТ
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Росица Денчева се класира за втория кръг на сингъл на тенис турнир на твърда настилка в Лопота (Грузия) с награден фонд 60 хиляди долара.

19-годишната Денчева победи Стефани Висхер (Нидерландия) със 7:5, 7:5. Срещата продължи час и 41 минути.

Българката спечели първия сет с ключов пробив за 6:5, а след това във втората част навакса изоставане от 3:5 и със серия от четири поредни гейма стигна до крайната победа.

Така за място на четвъртфиналите тя ще играе срещу поставената под №3 Александра Шубладзе (Русия).

20-годишната Шубладзе е 240-а в световната ранглиста, с 219 места по-напред от българката. Двете са се срещали веднъж – в средата на август 2014 година, на клей в Куршумлийска Баня (Сърбия), където рускинята печели със 7:6(4), 6:3.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

