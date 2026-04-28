Нидерландка затрудни Росица Денчева, но българката продължава напред в Лопота

Росица Денчева се класира за втория кръг на сингъл на тенис турнир на твърда настилка в Лопота (Грузия) с награден фонд 60 хиляди долара.

19-годишната Денчева победи Стефани Висхер (Нидерландия) със 7:5, 7:5. Срещата продължи час и 41 минути.

Българката спечели първия сет с ключов пробив за 6:5, а след това във втората част навакса изоставане от 3:5 и със серия от четири поредни гейма стигна до крайната победа.

Така за място на четвъртфиналите тя ще играе срещу поставената под №3 Александра Шубладзе (Русия).

20-годишната Шубладзе е 240-а в световната ранглиста, с 219 места по-напред от българката. Двете са се срещали веднъж – в средата на август 2014 година, на клей в Куршумлийска Баня (Сърбия), където рускинята печели със 7:6(4), 6:3.