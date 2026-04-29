Яник Синер се класира за полуфиналите в Мадрид

Италианската тенис сензация Яник Синер продължава победния си поход на турнира от сериите „Мастърс“ в Мадрид, след като елиминира испанския талант Рафаел Жодар с 6:2, 7:6(0) в оспорван двубой, продължил близо два часа на централния корт „Маноло Сантана“.

Световният №1 демонстрира стабилна игра и хладнокръвие, като реализира два пробива в откриващия сет. Синер впечатли с отличен процент на спечелени точки при първи и втори сервис – съответно 62% и 64%, което му осигури комфортна преднина.

Във втората част двамата съперници вдигнаха нивото и не допуснаха пробиви, което доведе до драматичен тайбрек. Там Синер показа защо е фаворит в турнира – игра безупречно, минимизира грешките и не остави шанс на Жодар, затваряйки мача с категоричен резултат.

На полуфиналите Яник Синер ще се изправи срещу победителя от сблъсъка между французина Артур Фис и чеха Иржи Лехечка, които ще определят следващия му опонент по-късно тази вечер.