Никола Цолов спечели спринта в Маями

2 Май, 2026 19:55 790 5

Така българинът увеличи преднината си в генералното класиране

Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Никола Цолов постигна втора победа за сезона във Формула 2, след като триумфира в драматичното спринтово състезание от Гран При на Маями. Българинът вече има успех и в основната надпревара в Австралия по-рано през сезона, предава БТА. С победата пилотът на Кампос Рейсинг излезе начело в генералното класиране, като има аванс от девет точки пред Лорънс ван Хупен.

Уикендът в Маями започна трудно за Цолов заради технически проблеми, които почти изцяло провалиха участието му в единствената свободна тренировка. Въпреки това българският пилот се справи отлично в квалификацията и с десетото си място си осигури полпозишън за спринта по правилото на обърнатата решетка.

На старта Цолов успя да запази лидерската си позиция пред Ван Хупен, който през по-голямата част от състезанието остана плътно зад него. В 11-ата обиколка българинът допусна грешка и пресече завой, но не беше санкциониран. Нидерландецът успя да изпревари Цолов в 13-ия тур с помощта на DRS, но битката между двамата продължи до самия край. В следващите обиколки лидерството неколкократно сменяше притежателя си.

В последната обиколка Ван Хупен отново излезе напред, но Никола Цолов реагира блестящо и с контраатака в предпоследния завой си върна първата позиция. Така българинът пресече финала с аванс от едва 0.170 секунди.

Третото място зае Алекс Дън от Родин Моторспорт, който също се включи в битката за победата в заключителните обиколки.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Гого

    Уау, каква битка! Българският пилот триумфира пред очите на Христо Стоичков 🏎️🏆🏁🚥

    19:57 02.05.2026

  • 2 пожелание

    Браво на момчето .Дано стане новият Шумахер

    20:03 02.05.2026

  • 3 сейрсандък

    а пък коментатора МОМЧИ от Диема поне 5 пъти се изпраз.... опа, пооргазми..., много бързо приказва и дразни и натоварва зрителите да си гледат по спокойно, ало , Нико Телалов, и другите от Диема, абе давайте му някакви хапчета за успокоение, малко по спокойно да го дава....

    20:10 02.05.2026

  • 4 Читател

    Гледах състезанието беше брилянтен въпреки младостта.С по бавна кола им направи Мастер клас на каране.Браво напред и нагоре момче.

    20:20 02.05.2026

  • 5 Хасковски каунь

    Новият Гришо

    21:01 02.05.2026

