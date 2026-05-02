Никола Цолов спечели спринта в Маями

Никола Цолов постигна втора победа за сезона във Формула 2, след като триумфира в драматичното спринтово състезание от Гран При на Маями. Българинът вече има успех и в основната надпревара в Австралия по-рано през сезона, предава БТА. С победата пилотът на Кампос Рейсинг излезе начело в генералното класиране, като има аванс от девет точки пред Лорънс ван Хупен.

Уикендът в Маями започна трудно за Цолов заради технически проблеми, които почти изцяло провалиха участието му в единствената свободна тренировка. Въпреки това българският пилот се справи отлично в квалификацията и с десетото си място си осигури полпозишън за спринта по правилото на обърнатата решетка.

На старта Цолов успя да запази лидерската си позиция пред Ван Хупен, който през по-голямата част от състезанието остана плътно зад него. В 11-ата обиколка българинът допусна грешка и пресече завой, но не беше санкциониран. Нидерландецът успя да изпревари Цолов в 13-ия тур с помощта на DRS, но битката между двамата продължи до самия край. В следващите обиколки лидерството неколкократно сменяше притежателя си.

В последната обиколка Ван Хупен отново излезе напред, но Никола Цолов реагира блестящо и с контраатака в предпоследния завой си върна първата позиция. Така българинът пресече финала с аванс от едва 0.170 секунди.

Третото място зае Алекс Дън от Родин Моторспорт, който също се включи в битката за победата в заключителните обиколки.