Жерар Пике получи сурово наказание след скандал в Сегунда дивисион

Бившият защитник на Барселона и настоящ собственик на ФК Андора – Жерар Пике, се оказа в центъра на сериозен дисциплинарен скандал след срещата на неговия отбор срещу Албасете, завършила с минимална загуба 0:1 в 38-ия кръг на испанската Сегунда дивисион. Според информация на авторитетното издание AS, Пике ще трябва да понесе тежки последствия заради поведението си след последния съдийски сигнал.

След края на двубоя, Пике и представители на Андора са отправили остри критики и дори заплахи към главния съдия Алонсо де Ена Волф, което е било подробно описано в официалния доклад на мача. Тези действия не останаха незабелязани от дисциплинарната комисия, която реагира светкавично и наложи строги санкции.

Жерар Пике е наказан с шест мача дисквалификация заради "незначителна агресия спрямо съдийския екип", както и с двумесечна забрана да присъства на футболни срещи. Освен това, комисията подчертава, че публичните и крайни прояви на Пике са уронили спортното достойнство и са в разрез с добрите нрави на играта.

Не само Пике, но и клубът му Андора ще трябва да понесе последствия – тимът е глобен с 1500 евро, а стадионът ще бъде частично затворен за два домакински мача.

След 38 изиграни кръга, ФК Андора заема 10-ата позиция в класирането на Сегунда дивисион.