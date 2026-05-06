Жерар Пике получи сурово наказание след скандал в Сегунда дивисион

6 Май, 2026 20:56 858 2

Бившият футболист е собственик на ФК Андора

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Бившият защитник на Барселона и настоящ собственик на ФК Андора – Жерар Пике, се оказа в центъра на сериозен дисциплинарен скандал след срещата на неговия отбор срещу Албасете, завършила с минимална загуба 0:1 в 38-ия кръг на испанската Сегунда дивисион. Според информация на авторитетното издание AS, Пике ще трябва да понесе тежки последствия заради поведението си след последния съдийски сигнал.

След края на двубоя, Пике и представители на Андора са отправили остри критики и дори заплахи към главния съдия Алонсо де Ена Волф, което е било подробно описано в официалния доклад на мача. Тези действия не останаха незабелязани от дисциплинарната комисия, която реагира светкавично и наложи строги санкции.

Жерар Пике е наказан с шест мача дисквалификация заради "незначителна агресия спрямо съдийския екип", както и с двумесечна забрана да присъства на футболни срещи. Освен това, комисията подчертава, че публичните и крайни прояви на Пике са уронили спортното достойнство и са в разрез с добрите нрави на играта.

Не само Пике, но и клубът му Андора ще трябва да понесе последствия – тимът е глобен с 1500 евро, а стадионът ще бъде частично затворен за два домакински мача.

След 38 изиграни кръга, ФК Андора заема 10-ата позиция в класирането на Сегунда дивисион.


  • 1 на съдията май..та

    1 0 Отговор
    щом съдиите аа си го заслужили какъв е проблема? но джендърите нали са партия със съдиите и веднага да се направят на важни… да дойдат в българия да видят дали тяхното е агресия! агресия има когато нападнеш някой физически щом само му се каташ не е агресия а нервен изблик в следствие действията на съдиите

    21:53 06.05.2026

  • 2 Съдийството ще се оправи

    0 0 Отговор
    Когато някой арбитър бъде проснат на терена, с кушум у тиквата!

    22:16 06.05.2026

