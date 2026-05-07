Хари Кейн назова фаворита във финала на Шампионската лига

7 Май, 2026 22:29 647 2

Сега фокусът ни е върху финала за Купата на Германия

Хари Кейн назова фаворита във финала на Шампионската лига - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Звездата на Байерн Мюнхен Хари Кейн разкри кой според него е фаворит във финала на Шампионската лига. Неговият тим отпадна от ПСЖ на полуфиналите с общ резултат 5:6.

„Според мен ПСЖ е лек фаворит на финала“, каза Кейн. „Трудно е. Имахме достатъчно шансове, за да стигнем до финала“, добави Кейн. „Сега фокусът ни е върху финала за Купата на Германия. Имаме шанс да спечелим дубъл“, заяви голмайсторът.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    0 0 Отговор
    За мен съдията е фаворит следван от WAR

    Коментиран от #2

    22:58 07.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

