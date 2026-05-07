Хари Кейн назова фаворита във финала на Шампионската лига

Звездата на Байерн Мюнхен Хари Кейн разкри кой според него е фаворит във финала на Шампионската лига. Неговият тим отпадна от ПСЖ на полуфиналите с общ резултат 5:6.

„Според мен ПСЖ е лек фаворит на финала“, каза Кейн. „Трудно е. Имахме достатъчно шансове, за да стигнем до финала“, добави Кейн. „Сега фокусът ни е върху финала за Купата на Германия. Имаме шанс да спечелим дубъл“, заяви голмайсторът.