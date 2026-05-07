След боя между Чуамени и Валверде: Свикаха спешна среща в Реал Мадрид

Напрежението в съблекалнята на Реал Мадрид достигна точка на кипене точно преди ключовото Ел Класико срещу Барселона.

Клубът е раздиран от вътрешни конфликти, след като Федерико Валверде е бил приет в болница след физическа саморазправа със своя съотборник Орелиен Чуамени. Инцидентът, описан като „изключително сериозен“, е принудил старши треньора Алваро Арбелоа да свика спешна среща на целия състав, за да се опита да овладее ситуацията в съблекалнята, която изглежда извън контрол.

Всичко започва в сряда по време на тренировка, когато между Валверде и Чуамени възниква спор заради нарушение по време на игра. Напрежението ескалира в четвъртък сутринта, когато уругвайският национал е отказал да подаде ръка на французина при пристигането си в тренировъчната база „Валдебебас“.

След края на заниманието в съблекалнята е избухнал втори, много по-жесток скандал. Според информация на Marca, се е стигнало до физически сблъсък, при който Валверде е получил неволен удар в главата не директно от Чуамени, а в резултат на мелето, който е причинил дълбока рана. Това е наложило халфът да бъде откаран в спешното отделение за оказване на медицинска помощ.

Генералният директор Хосе Анхел Санчес и треньорът Арбелоа са провели „кризисна среща без прецедент“, като на играчите е било забранено да напускат базата, докато не бъдат обсъдени проблемите. Ръководството на клуба е сериозно загрижено от токсичната атмосфера, тъй като се твърди, че в момента съставът е разделен на лагери, а около шест ключови футболисти дори са спрели да разговарят с Арбелоа.

Този скандал идва в най-лошия възможен момент за Реал Мадрид. В неделя предстои сблъсък с Барселона, като каталунците водят с 11 точки в класирането и се нуждаят само от точка, за да си осигурят титлата в Ла Лига.

Освен сблъсъка между Валверде и Чуамени, в последните седмици бяха докладвани и други инциденти, включително шамар от Антонио Рюдигер към Алваро Карерас, което допълнително потвърждава сериозните дисциплинарни проблеми в „кралския клуб“.