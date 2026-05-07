Голям бой в Реал Мадрид: Чуамени прати Валверде в болница!

7 Май, 2026 18:58 1 363 5

  • реал мадрид-
  • феде валверде-
  • орелиен чуамени-
  • футбол

Валверде трябваше да отиде в болницата, за да му бъдат зашити раните, причинени от сбиването с Чуамени

Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Вчера беше скандал, днес истински бой. И то сериозен. Халфовете на Реал Мадрид Феде Валверде и Орелиен Чуамени, които влязоха в голям скандал вчера, започнал първо на терена, а след това пренесъл се в съблекалнята, днес са се сбили зверски в своеобразния рунд II.

Нещо повече - Валверде трябваше да отиде в болницата, за да му бъдат зашити раните, причинени от сбиването с Чуамени. С него е бил и треньорът Алваро Арбелоа.

След вчерашния скандал, днес треньорът е опитал да сдобри двамата. Валверде обаче е отказал да се ръкува с Чуамени в съблекалнята преди тренировката. Това действие на уругваеца е създало напрегната атмосфера по време на заниманието, наливайки масло в и без това разгорещения огън.

В последната част на тренировката, след нова размяна на думи, Валверде и Чуамени са се сбили зверски. Чуамени е нанесъл удар на Валверде, който му е причинил сериоза рана. Уругваецът е започнал да кърви и се е наложила медицинска намеса в най-близката болница.

Реал Мадрид е буре с барут и не се вижда кога страстите ще се успокоят. Преди това в конфликт влязоха Антонио Рюдигер и Алваро Карерас.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Най-после!

    12 1 Отговор
    Най-после интересен футбол!

    19:04 07.05.2026

  • 2 Цъцъ

    5 2 Отговор
    Любовни драми🤣

    19:09 07.05.2026

  • 3 Лост

    4 1 Отговор
    Ей така е в черния балет -Реал Мадрид.

    19:30 07.05.2026

  • 4 Фалирал сепаратистки балон Фарса

    2 1 Отговор
    ще си зашива шортите неделя вечер, въпреки интригите на техните мисирки

    19:33 07.05.2026

  • 5 Джоко

    1 0 Отговор
    Мънки бизнес...

    19:36 07.05.2026

