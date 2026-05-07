Голям бой в Реал Мадрид: Чуамени прати Валверде в болница!

Вчера беше скандал, днес истински бой. И то сериозен. Халфовете на Реал Мадрид Феде Валверде и Орелиен Чуамени, които влязоха в голям скандал вчера, започнал първо на терена, а след това пренесъл се в съблекалнята, днес са се сбили зверски в своеобразния рунд II.

Нещо повече - Валверде трябваше да отиде в болницата, за да му бъдат зашити раните, причинени от сбиването с Чуамени. С него е бил и треньорът Алваро Арбелоа.

След вчерашния скандал, днес треньорът е опитал да сдобри двамата. Валверде обаче е отказал да се ръкува с Чуамени в съблекалнята преди тренировката. Това действие на уругваеца е създало напрегната атмосфера по време на заниманието, наливайки масло в и без това разгорещения огън.

В последната част на тренировката, след нова размяна на думи, Валверде и Чуамени са се сбили зверски. Чуамени е нанесъл удар на Валверде, който му е причинил сериоза рана. Уругваецът е започнал да кърви и се е наложила медицинска намеса в най-близката болница.

Реал Мадрид е буре с барут и не се вижда кога страстите ще се успокоят. Преди това в конфликт влязоха Антонио Рюдигер и Алваро Карерас.