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Борис Георгиев спечели титлата на европейската купа в Сараево

Борис Георгиев спечели титлата на европейската купа в Сараево

19 Юли, 2026 21:30 447 1

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  • сараево-
  • босна и херцеговина

Българинът постигна 4 победи

Борис Георгиев спечели титлата на европейската купа в Сараево - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Борис Георгиев стана шампион на европейската купа по джудо в Сараево (Босна и Херцеговина).

Българинът постигна 4 победи, като на финала се наложи със златна точка - ипон в продължението в категория до 100 кг.

Преди това Георгиев победи хърватина Иван Розга, после и Шапати Зекаж (Косово), а на полуфинала преодоля 25-ия в света Омар Елрамли (Египет).

Това е втора титла за Георгиев този сезон след тази на европейската купа в София през януари.

Ден по-рано Любослав Григоров (60) взе бронза в Сараево, а Ирина Железарска (над 78) се нареди пета.


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  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор
    Брато ти на кво си се 🤔❓
    "спечели титлата на европейската купа "
    🤔🤔🤔

    21:33 19.07.2026

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