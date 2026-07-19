Борис Георгиев спечели титлата на европейската купа в Сараево

Борис Георгиев стана шампион на европейската купа по джудо в Сараево (Босна и Херцеговина).
Българинът постигна 4 победи, като на финала се наложи със златна точка - ипон в продължението в категория до 100 кг.
Преди това Георгиев победи хърватина Иван Розга, после и Шапати Зекаж (Косово), а на полуфинала преодоля 25-ия в света Омар Елрамли (Египет).
Това е втора титла за Георгиев този сезон след тази на европейската купа в София през януари.
Ден по-рано Любослав Григоров (60) взе бронза в Сараево, а Ирина Железарска (над 78) се нареди пета.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
"спечели титлата на европейската купа "
🤔🤔🤔
21:33 19.07.2026