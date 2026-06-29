Изтеглиха жребия за Втора лига

Иван Христанов: Схемата с фалшивото масло е от поне 2009-2010 г. Складът е под покровителството на Брендо

Има ли държавата контрол върху това, което стига до трапезата ни - бившият министър на земеделието Иван Христанов твърди, че системата на БАБХ се н ...