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Изтеглиха жребия за Втора лига

Изтеглиха жребия за Втора лига

29 Юни, 2026 21:36 535 0

  • добруджа добрич-
  • пирин благоевград-
  • спортист своге-
  • монтана-
  • несебър-
  • етър велико търново-
  • янтра габрово-
  • спартак плевен-
  • марек дупница-
  • фратрия-
  • втора лига-
  • сезон 2026/27-
  • футбол

Вижте пълната програма

Изтеглиха жребия за Втора лига - 1
Снимка: Факти.БГ
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Жребият за сезон 2026/27 във Втора лига беше изтеглен на специална церемония в София.

Очакват ни много интересни двубои, като се очаква конкуренцията да бъде много сериозна, особено с участието на елитни отбори до миналия сезон като Берое, Монтана и Добруджа. Бяха раздадени и награди като за млада надежда на миналия сезон във Втора лига бе избран Кристиян Бойчев, а приз за голмайстор на изминалата компания получи Марк-Емилио Папазов.

I кръг

Добруджа Добрич - Пирин Благоевград

Спортист Своге - Монтана

Несебър - Етър Велико Търново

Янтра Габрово - Спартак Плевен

Марек Дупница - Фратрия

Рилски спортист Самоков - Лудогорец II

Локомотив Горна Оряховица - Черноморец Бургас

Берое Стара Загора - Хебър Пазарджик

Вихрен Сандански - ЦСКА II

II кръг

1 август 2026 г., събота:
Пирин Благоевград - ЦСКА II
Хебър - Вихрен
Черноморец - Берое
Лудогорец II - Локомотив ГО
Фратрия - Рилски спортист
Спартак Плевен - Марек Дупница
Етър - Янтра Габрово
Монтана - Несебър
Добруджа - Спортист Своге

III кръг

8 август 2026 г., събота:
Спортист Своге - Пирин Благоевград
Несебър - Добруджа
Янтра Габрово - Монтана
Марек Дупница - Етър
Рилски спортист - Спартак Плевен
Локомотив ГО - Фратрия
Берое - Лудогорец II
Вихрен - Черноморец
ЦСКА II - Хебър

IV кръг

15 август 2026 г., събота:
Пирин Благоевград - Хебър
Черноморец - ЦСКА II
Лудогорец II - Вихрен
Фратрия - Берое
Спартак Плевен - Локомотив ГО
Етър - Рилски спортист
Монтана - Марек Дупница
Добруджа - Янтра Габрово
Спортист Своге - Несебър

V кръг

22 август 2026 г., събота:
Несебър - Пирин Благоевград
Янтра Габрово - Спортист Своге
Марек Дупница - Добруджа
Рилски спортист - Монтана
Локомотив ГО - Етър
Берое - Спартак Плевен
Вихрен - Фратрия
ЦСКА II - Лудогорец II
Хебър - Черноморец

VI кръг

29 август 2026 г., събота:
Пирин Благоевград - Черноморец
Лудогорец II - Хебър
Фратрия - ЦСКА II
Спартак Плевен - Вихрен
Етър - Берое
Монтана - Локомотив ГО
Добруджа - Рилски спортист
Спортист Своге - Марек Дупница
Несебър - Янтра Габрово

VII кръг

Янтра Габрово - Пирин Благоевград
Марек Дупница - Несебър
Рилски спортист - Спортист Своге
Локомотив ГО - Добруджа
Берое - Монтана
Вихрен - Етър
ЦСКА II - Спартак Плевен
Хебър - Фратрия
Черноморец - Лудогорец II

VIII кръг

Пирин Благоевград - Лудогорец II
Фратрия - Черноморец
Спартак Плевен - Хебър
Етър - ЦСКА II
Монтана - Вихрен
Добруджа - Берое
Спортист Своге - Локомотив ГО
Несебър - Рилски спортист
Янтра Габрово - Марек Дупница

IX кръг

Марек Дупница - Пирин Благоевград
Рилски спортист - Янтра Габрово
Локомотив ГО - Несебър
Берое - Спортист Своге
Вихрен - Добруджа
ЦСКА II - Монтана
Хебър - Етър
Черноморец - Спартак Плевен
Лудогорец II - Фратрия

X кръг

Пирин Благоевград - Фратрия
Спартак Плевен - Лудогорец II
Етър - Черноморец
Монтана - Хебър
Добруджа - ЦСКА II
Спортист Своге - Вихрен
Несебър - Берое
Янтра Габрово - Локомотив ГО
Марек Дупница - Рилски спортист

XI кръг

Рилски спортист - Пирин Благоевград
Локомотив ГО - Марек Дупница
Берое - Янтра Габрово
Вихрен - Несебър
ЦСКА II - Спортист Своге
Хебър - Добруджа
Черноморец - Монтана
Лудогорец II - Етър
Фратрия - Спартак Плевен

XII кръг

Пирин Благоевград - Спартак Плевен
Етър - Фратрия
Монтана - Лудогорец II
Добруджа - Черноморец
Спортист Своге - Хебър
Несебър - ЦСКА II
Янтра Габрово - Вихрен
Марек Дупница - Берое
Рилски спортист - Локомотив (ГО)

XIII кръг

Локомотив ГО - Пирин Благоевград
Берое - Рилски спортист
Вихрен - Марек Дупница
ЦСКА II - Янтра Габрово
Хебър - Несебър
Черноморец - Спортист Своге
Лудогорец II - Добруджа
Фратрия - Монтана
Спартак Плевен - Етър

XIV кръг

Пирин Благоевград - Етър
Монтана - Спартак Плевен
Добруджа - Фратрия
Спортист Своге - Лудогорец II
Несебър - Черноморец
Янтра Габрово - Хебър
Марек Дупница - ЦСКА II
Рилски спортист - Вихрен
Локомотив ГО - Берое

XV кръг

Берое - Пирин Благоевград
Вихрен - Локомотив ГО
ЦСКА II - Рилски спортист
Хебър - Марек Дупница
Черноморец - Янтра Габрово
Лудогорец II - Несебър
Фратрия - Спортист Своге
Спартак Плевен - Добруджа
Етър - Монтана

XVI кръг

Пирин Благоевград - Монтана
Добруджа - Етър
Спортист Своге - Спартак Плевен
Несебър - Фратрия
Янтра Габрово - Лудогорец II
Марек Дупница - Черноморец
Рилски спортист - Хебър
Локомотив ГО - ЦСКА II
Берое - Вихрен

XVII кръг

Вихрен - Пирин Благоевград
ЦСКА II - Берое
Хебър - Локомотив ГО
Черноморец - Рилски спортист
Лудогорец II - Марек Дупница
Фратрия - Янтра Габрово
Спартак Плевен - Несебър
Етър - Спортист Своге
Монтана - Добруджа


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