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Исторически прецедент на Мондиал 2026

Исторически прецедент на Мондиал 2026

16 Юни, 2026 13:59 820 1

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Традицията жени да получават наряди на най-големия футболен форум не е нова

Исторически прецедент на Мондиал 2026 - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

ФИФА официално обяви съдийските наряди за първите мачове от втория кръг на груповата фаза на Мондиал 2026. Един от двубоите е поверен на жена. 39-годишната американка Тори Пенсо ще бъде главен рефер на срещата между Чехия и ЮАР. С този си избор ФИФА поставя исторически прецедент – Пенсо ще бъде първата жена, която ще ръководи мач на Мондиал 2026.

Традицията жени да получават наряди на най-големия футболен форум не е нова. На последното Световно в Катар френската съдийка Стефани Фрапар стана първата дама, която ръководи мач от световни финали. Тогава тя отговаряше за реда в срещата между Германия и Коста Рика от последния кръг на група "E". Немците спечелиха с 4:2.

Във въпросния исторически двубой Фрапар беше подпомагана от Неуза Бак и Карен Диас Медина, които оформиха първото изцяло женско съдийско трио в историята на мондиалите.


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