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Марсело обяви основаването на своя нов в Испания, копира емблемата на Реал Мадрид

Марсело обяви основаването на своя нов в Испания, копира емблемата на Реал Мадрид

17 Юни, 2026 11:30 794 3

  • реал мадрид-
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  • дозе мадрид-
  • футбол-
  • испания

След толкова години, в които преживявах футбола отвътре, наистина исках да създам проект, който да започне от нулата - с ентусиазъм, с ценности и с хора, които обичат този спорт толкова, колкото и аз

Марсело обяви основаването на своя нов в Испания, копира емблемата на Реал Мадрид - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Легендата на Реал Мадрид Марсело представи футболен клуб Дозе Мадрид. Бившият бразилски национал обяви основаването на своя нов отбор - проект, който започва от нулата, макар и разработван от известно време.

„След толкова години, в които преживявах футбола отвътре, наистина исках да създам проект, който да започне от нулата - с ентусиазъм, с ценности и с хора, които обичат този спорт толкова, колкото и аз“, се казва в изявлението на Марсело в социалните мрежи.

За новия отбор засега не са обявени почти никакви подробности, но той вече има свое мото: „Единадесет на терена, дванадесет в сърцето“.

Най-големият въпрос сега е върху какво ще бъде насочен проектът – дали ще бъде съсредоточен върху професионален отбор или върху развитието на младежкия футбол.

Дизайнът на емблемата на Дозе Мадрид е поразително сходен с този на Реал Мадрид, но без короната. Той е кръгъл, с буквите „M“, „D“ и „Z“, подредени в стил, напомнящ този на Реал Мадрид. Преобладаващите цветове са лилаво, черно и бяло – цветове, които също се свързват с отбора, за който Марсело се превърна в жива легенда.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Своя нов

    5 0 Отговор
    Нов? Искам и аз нов

    Коментиран от #3

    11:43 17.06.2026

  • 2 Ненужен

    5 0 Отговор
    Какво е това “загадъчно” заглавие? На своя нов… какво? Никой ли вече не си върши работата?

    11:44 17.06.2026

  • 3 Ъхъ

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Своя нов":

    Нищо не им се разбира! Българският не им е майчин език!

    11:49 17.06.2026

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