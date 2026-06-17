Марсело обяви основаването на своя нов в Испания, копира емблемата на Реал Мадрид

Легендата на Реал Мадрид Марсело представи футболен клуб Дозе Мадрид. Бившият бразилски национал обяви основаването на своя нов отбор - проект, който започва от нулата, макар и разработван от известно време.

„След толкова години, в които преживявах футбола отвътре, наистина исках да създам проект, който да започне от нулата - с ентусиазъм, с ценности и с хора, които обичат този спорт толкова, колкото и аз“, се казва в изявлението на Марсело в социалните мрежи.

За новия отбор засега не са обявени почти никакви подробности, но той вече има свое мото: „Единадесет на терена, дванадесет в сърцето“.

Най-големият въпрос сега е върху какво ще бъде насочен проектът – дали ще бъде съсредоточен върху професионален отбор или върху развитието на младежкия футбол.

Дизайнът на емблемата на Дозе Мадрид е поразително сходен с този на Реал Мадрид, но без короната. Той е кръгъл, с буквите „M“, „D“ и „Z“, подредени в стил, напомнящ този на Реал Мадрид. Преобладаващите цветове са лилаво, черно и бяло – цветове, които също се свързват с отбора, за който Марсело се превърна в жива легенда.