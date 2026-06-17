Меси каза защо е плакал на терена

Голямата звезда на световния футбол - Лионел Меси, плака след като вкара първото от трите си попадения по време на хеттрика си срещу Алжир.
Пред медиите Меси сподели, че сълзите нямат "нищо общо с футбола, а е преживял трудни дни".
"Плаках след първия гол, но нямаше общо с футбола. Преживях някои трудни дни, но съм благодарен на цялата делегация и на съотборниците си, защото те винаги бяха до мен и ми дадоха много сили. Обичам да играя футбол, това е моята страст от дете", сподели Меси.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Някой
Като нищо още на това световно може да се обърне кой има повече голове, но е по-вероятно на следващо Мбапе да го измести.
Иначе навремето за първи път гледах Меси май срещу Челси (май нямаше право заради брой чужденци за първенство) и на полувремето казах, че този ще е по-добър от Роналдиньо и може да спечели Златно топка. За футболист виждан за първи път оценка след полувреме. Правил съм подобно за Роналдо/Феномена когато играеше в Нидерландия. Салах когато играеше с Базел срещу Лудогорец. И дори за Рюдигер в мач на младежите на Германия. Трябваше да стана скаут! ;)
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