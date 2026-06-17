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Меси каза защо е плакал на терена

Меси каза защо е плакал на терена

17 Юни, 2026 12:29 576 3

  • лионел меси-
  • футбол-
  • аржентина-
  • световно първенство-
  • мондиал 2026

Сълзите нямат "нищо общо с футбола, а е преживял трудни дни"

Меси каза защо е плакал на терена - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Голямата звезда на световния футбол - Лионел Меси, плака след като вкара първото от трите си попадения по време на хеттрика си срещу Алжир.

Пред медиите Меси сподели, че сълзите нямат "нищо общо с футбола, а е преживял трудни дни".

"Плаках след първия гол, но нямаше общо с футбола. Преживях някои трудни дни, но съм благодарен на цялата делегация и на съотборниците си, защото те винаги бяха до мен и ми дадоха много сили. Обичам да играя футбол, това е моята страст от дете", сподели Меси.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Някой

    1 2 Отговор
    Първите 4 световни няма гол след груповата фаза на световно. Чак на предното има. Твърдят че 6 от головете му са от дузпи. В елиминации на световни първенства Меси е вкарал 2 гола от игрови ситуации и 3 от дузпи - на предното световно. 2 гола от игрови ситуации на елиминации за 5 световни преди това не е никак много.

    Като нищо още на това световно може да се обърне кой има повече голове, но е по-вероятно на следващо Мбапе да го измести.

    Иначе навремето за първи път гледах Меси май срещу Челси (май нямаше право заради брой чужденци за първенство) и на полувремето казах, че този ще е по-добър от Роналдиньо и може да спечели Златно топка. За футболист виждан за първи път оценка след полувреме. Правил съм подобно за Роналдо/Феномена когато играеше в Нидерландия. Салах когато играеше с Базел срещу Лудогорец. И дори за Рюдигер в мач на младежите на Германия. Трябваше да стана скаут! ;)

    12:35 17.06.2026

  • 2 Фалирал сепаратистки балон Фарса

    3 1 Отговор
    Защото шортичките му са до коленцата

    12:41 17.06.2026

  • 3 Сеп Платер и ПлатиМи

    1 0 Отговор
    не го подпират достатъчно, за тва реве дузпаджийчето от засада

    12:46 17.06.2026

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