Меси каза защо е плакал на терена

Голямата звезда на световния футбол - Лионел Меси, плака след като вкара първото от трите си попадения по време на хеттрика си срещу Алжир.

Пред медиите Меси сподели, че сълзите нямат "нищо общо с футбола, а е преживял трудни дни".

"Плаках след първия гол, но нямаше общо с футбола. Преживях някои трудни дни, но съм благодарен на цялата делегация и на съотборниците си, защото те винаги бяха до мен и ми дадоха много сили. Обичам да играя футбол, това е моята страст от дете", сподели Меси.