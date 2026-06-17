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Шампионите на Швейцария, Казахстан и Румъния дебнат Левски в Шампионска лига

Шампионите на Швейцария, Казахстан и Румъния дебнат Левски в Шампионска лига

17 Юни, 2026 12:59 527 0

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Ето отборите

Шампионите на Швейцария, Казахстан и Румъния дебнат Левски в Шампионска лига - 1
Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Ако родният шампион Левски елиминира босненския Борац Баня Лука, ще бъде сред поставените във втория квалификационен кръг на Шампионска лига. Въпреки това, потенциалните съперници на „сините“ са много сериозни. Жребият за втория квалификационен кръг на Шампионска лига е от 13:00 часа в Нион.

Както е известно, Левски участва в него с коефициента на Борац Баня Лука. Най-сериозни от потенциалните съперници изглеждат шампионите на Казахстан - Кайрат, на Румъния - Университатя Крайова и на Швейцария - Тюн.

ЕВЕНТУАЛНИТЕ СЪПЕРНИЦИ НА ЛЕВСКИ, АКО ОТСТРАНИ БОРАЦ БАНЯ ЛУКА

Викингур/Гьор Ето

Кайрат Алмати/Сутиеска-Никшич

Витебск/Университатя Крайова

Флора Талин/Иберия 1999 Тбилиси

Петрокуб/Егнатия

Тюн


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