Холанд отговори на въпрос дали е по-добър от Мбапе и Хари Кейн

Макар и да продължава да бележи гол след гол, суперзвездата на Норвегия Ерлинг Холанд демонстрира скромност след победата с 4:1 над Ирак, в която се разписа на два пъти.
Голмайсторът на Манчестър Сити беше попитан дали е по-добър от другите двама водещи централни нападатели в света в момента: Хари Кейн и Килиан Мбапе. “Бих казал, че съм някъде в челото. Но не мисля, че аз вкарах най-много голове през този сезон. Така че статистически не съм (най-добрият - б.р.), защото мисля, че Хари Кейн и Мбапе отбелязаха повече попадения. Това е реалността, така че не не съм”, отговори Холанд, който беше избран за Играч на мача.
Норвежецът се разписа 38 пъти в 52 срещи за Сити, докато Кейн заби 61 попадения в 51 мача за Байерн (Мюнхен), печелейки “Златната топка”, а Мбапе се отчете с 42 гола в 44 срещи за Реал Мадрид.
Междувременно, 25-годишният играч спази невероятната си традиция да ознаменува своите дебюти с попадения. След като се разписа в своя първи мач в Шампионската лига, Бундеслигата и Премиър лийг, снощи той направи същото и на Световното първенство.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Aлфа Вълкът
– "той има най-много голове за сезона, затова заслужава златната топка".
Като стои с ръцете на кръста и му дадат да бие 5 дузпи за да вземе Световното – "оооо, ама той заслужава златната топка, нищо че не играе вече е Европа има само 25 гола за цялата календарна година.
Коментиран от #2
15:33 17.06.2026
2 Само питам
До коментар #1 от "Aлфа Вълкът":Аман от хора с капаци.Ти гледа ли снощи Аржентина? Колко дузпи би Меси?Но сега чакам да видя Пенальдо как ще реве за дузпа за да догони отново Меси.
15:46 17.06.2026