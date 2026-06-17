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Хулио Веласкес коментира жребия: Никой няма да ни подари нищо

Хулио Веласкес коментира жребия: Никой няма да ни подари нищо

17 Юни, 2026 13:28 622 9

  • хулио веласкес-
  • футбол-
  • левски-
  • шампионска лига-
  • борац-
  • борац баня лука

Като към всеки един съперник, се отнасяме с максимално уважение и оставаме смирени

Хулио Веласкес коментира жребия: Никой няма да ни подари нищо - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Наставникът на Левски – Хулио Веласкес, коментира жребия за „сините“ в Шампионска лига. Тимът от „Георги Аспарухов“ стартира своята кампания в Европа с двубои срещу босненския Борац Баня Лука.

Испанецът бе категоричен пред клубната телевизия, че тимът му няма да подцени съперника и ще му отдели специално внимание, за да може той да бъде добре разучен.

"Като към всеки един съперник, се отнасяме с максимално уважение и оставаме смирени. Оттук насетне е важно да продължим да тренираме добре всеки ден, за да постигнем оптималната си форма за първия мач. Така ще можем да играем с голямо желание. Но още веднъж подчертавам, че трябва да сме скромни, смирени и здраво стъпили на земята, така трябва да бъде. Никой няма да ни подари абсолютно нищо. Нужно е да се подготвим добре в процеса, който тече в момента на подготовката. И да се опитаме да дадем най-добрата ни версия", каза испанецът.

"Ще разучим Борац както всички съперници. Ще посветим на това много часове и ще анализираме силните и слабите им страни. Без да забравяме основния ни фокус, който който е как ще се представи нашият отбор", добави треньорът.

"Откакто се промени правилото за стойността на головете при гостуване, никога не се знае кое е по-добре - да домакинстваш или гостуваш първо. Няма да хабим енергия да размишляваме, така е отредил жребият. От нас зависи да се представим по най-добрия начин в първия и във втория мач", смята той.

"И в други случаи съм коментирал условията на лагера в Правец. Атмосферата тук е невероятна, обожавам това място. Комплексът като цяло е идеален, както и спортната инфраструктура. Играчите имат изключително поведение до момента. Към момента сме настроени положително, но все пак току-що започнахме", завърши Хулио Веласкес.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Левски 1914

    4 2 Отговор
    Успех !

    13:36 17.06.2026

  • 2 Кого ще подценява този?

    3 6 Отговор
    Та босненците са Класа над тях!

    Коментиран от #3

    13:41 17.06.2026

  • 3 БраТ ПиТ

    4 3 Отговор

    До коментар #2 от "Кого ще подценява този?":

    Трай бе, припок...гледай как ирландците ще ви пишат "среден 3" и не коментирай сините... 🙏🤣

    Коментиран от #4

    13:46 17.06.2026

  • 4 ,,Сините"

    1 3 Отговор

    До коментар #3 от "БраТ ПиТ":

    Бяха навремето! Сега са черно-розовите теленца на ,,чичо пей"

    Коментиран от #5

    13:50 17.06.2026

  • 5 Левски 1914

    3 2 Отговор

    До коментар #4 от ",,Сините"":

    Чичо ти Пей го вози Папазки , собственика на МЕНТЕТО.

    Коментиран от #8

    13:54 17.06.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Нели Василева

    3 5 Отговор
    Борац Баня Лука ще го тури на сините приятелки Якоооооо!

    13:58 17.06.2026

  • 8 Важното е ,че извози говедцата

    0 2 Отговор

    До коментар #5 от "Левски 1914":

    Както направи с , Булгртабак" Ктб, Лафка....

    Коментиран от #9

    14:11 17.06.2026

  • 9 Левски 1914

    3 1 Отговор

    До коментар #8 от "Важното е ,че извози говедцата":

    Но ЛЕВСКИ същесвува, а цска ФАЛИРА.

    14:19 17.06.2026

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