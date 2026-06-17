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Шампионът на Румъния чака Левски във втория кръг на Шампионската лига

Шампионът на Румъния чака Левски във втория кръг на Шампионската лига

17 Юни, 2026 13:20 610 1

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  • левски-
  • витебск-
  • университатя крайова

Левски участва в днешния жребой с коефициента на босненците, но за да стигнат до тази фаза "сините" първо трябва да елиминират коварния тим на Борац

Шампионът на Румъния чака Левски във втория кръг на Шампионската лига - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Ако Левски победи Борац Баня Лука ще срещне победителя от двойката Витебск (Беларус) - Университатя Крайова (Румъния) във втория квалификационен кръг на Шампионска лига.

Левски участва в днешния жребой с коефициента на босненците, но за да стигнат до тази фаза "сините" първо трябва да елиминират коварния тим на Борац.

Останалите еврнтуални съперници на Левски бяха: Викингур/Гьор Ето, Кайрат Алмати/Сутиеска-Никшич, Флора Талин/Иберия Тбилиси, Петрокуб/Егнатия и Тюн.


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    13:44 17.06.2026

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