Шампионът на Румъния чака Левски във втория кръг на Шампионската лига

Ако Левски победи Борац Баня Лука ще срещне победителя от двойката Витебск (Беларус) - Университатя Крайова (Румъния) във втория квалификационен кръг на Шампионска лига.

Левски участва в днешния жребой с коефициента на босненците, но за да стигнат до тази фаза "сините" първо трябва да елиминират коварния тим на Борац.

Останалите еврнтуални съперници на Левски бяха: Викингур/Гьор Ето, Кайрат Алмати/Сутиеска-Никшич, Флора Талин/Иберия Тбилиси, Петрокуб/Егнатия и Тюн.