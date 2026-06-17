Реал Мадрид фициално обяви Бернардо Силва

От Реал Мадрид официално обявиха, че португалският национал Бернардо Силва е подписал договор с клуба. 31-годишният халф ще носи екипа на "лос бланкос" в следващите два сезона. Той пристига като свободен агент, след като контрактът му с Манчестър Сити изтече.
Към бившия капитан на Сити имаше интерес и от Барселона и Атлетико Мадрид, но в крайна сметка Силва избра да продължи кариерата си на "Бернабеу".
👋 ¡Bienvenido, @BernardoCSilva ! 👋 pic.twitter.com/FYU1TiqJAS— Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 17, 2026
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