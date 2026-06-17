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Реал Мадрид фициално обяви Бернардо Силва

Реал Мадрид фициално обяви Бернардо Силва

17 Юни, 2026 14:15 645 0

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  • футбол

Към бившия капитан на Сити имаше интерес и от Барселона и Атлетико Мадрид, но в крайна сметка Силва избра да продължи кариерата си на "Бернабеу"

Реал Мадрид фициално обяви Бернардо Силва - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

От Реал Мадрид официално обявиха, че португалският национал Бернардо Силва е подписал договор с клуба. 31-годишният халф ще носи екипа на "лос бланкос" в следващите два сезона. Той пристига като свободен агент, след като контрактът му с Манчестър Сити изтече.

Към бившия капитан на Сити имаше интерес и от Барселона и Атлетико Мадрид, но в крайна сметка Силва избра да продължи кариерата си на "Бернабеу".


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