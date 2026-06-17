Клозе: Меси е гений, ще се радвам да подобри рекорда ми

Бившият голмайстор на Германия Мирослав Клозе поздрави легендата Лионел Меси за изравняването на рекорда му по голове на Световни първенства. 38-годишният Меси отбеляза хеттрик в мача от груповата фаза тази нощ срещу Алжир.

Така аржентинецът вече има 16 гола на Световни първенства, изравнявайки рекорда на Клозе.

"Нямам нищо против Меси да ме настигне по голове. Рекордите са предназначени да се подобряват. И бих се радвал, ако Меси го направи. Винаги съм бил голям фен на Меси, защото е гений“, каза Клозе

След Меси и Клозе в списъка с най-резултатни играчи на Мондиали са бразилецът Роналдо с 15 гола, а германецът Герд Мюлер и французинът Килиан Мбапе имат по 14 гола. Капитанът на "петлите" обаче е само на 28 години и има голям шанс да изравни лидерите в класация - Меси и Клозе.