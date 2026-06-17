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Клозе: Меси е гений, ще се радвам да подобри рекорда ми

Клозе: Меси е гений, ще се радвам да подобри рекорда ми

17 Юни, 2026 15:00 803 3

  • германия-
  • мирослав клозе-
  • лионел меси-
  • футбол

Така аржентинецът вече има 16 гола на Световни първенства, изравнявайки рекорда на Клозе

Клозе: Меси е гений, ще се радвам да подобри рекорда ми - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Бившият голмайстор на Германия Мирослав Клозе поздрави легендата Лионел Меси за изравняването на рекорда му по голове на Световни първенства. 38-годишният Меси отбеляза хеттрик в мача от груповата фаза тази нощ срещу Алжир.

Така аржентинецът вече има 16 гола на Световни първенства, изравнявайки рекорда на Клозе.

"Нямам нищо против Меси да ме настигне по голове. Рекордите са предназначени да се подобряват. И бих се радвал, ако Меси го направи. Винаги съм бил голям фен на Меси, защото е гений“, каза Клозе

След Меси и Клозе в списъка с най-резултатни играчи на Мондиали са бразилецът Роналдо с 15 гола, а германецът Герд Мюлер и французинът Килиан Мбапе имат по 14 гола. Капитанът на "петлите" обаче е само на 28 години и има голям шанс да изравни лидерите в класация - Меси и Клозе.


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  • 1 селски мошеник

    1 1 Отговор
    На какво е гений един ритнитопковец? Рита топка.

    15:09 17.06.2026

  • 2 Някой

    0 1 Отговор
    Дори в рамките на това световно може да сме измени 2 пъти, кой е вкарал най-много голове.
    Друг е въпросът, че тук не се отчита колко мача са играли (сега много повече) и различни такива фактори.
    Герд Мюлер само на едното световно е вкарал 10 гола. Играч с повече голове от мачове за националният 68 гола за 62 мача.

    15:18 17.06.2026

  • 3 Aлфа Вълкът

    0 2 Отговор
    Джани Инфантино се пипа като го гледа...
    То бива, бива, ама пред камерите да си посяга минава всякакви граници.

    15:20 17.06.2026

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