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Арина Сабаленка с лекота се класира за четвъртфиналите в Берлин

Арина Сабаленка с лекота се класира за четвъртфиналите в Берлин

17 Юни, 2026 22:32 292 0

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  • екатерина александрова

Беларуската звезда демонстрира класа и самоувереност срещу Александрова

Арина Сабаленка с лекота се класира за четвъртфиналите в Берлин - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Арина Сабаленка, която оглавява световната ранглиста, продължава напред в Берлин. В двубой от осминафиналите на престижния турнир от категория WTA 500, тя се наложи над руската тенисистка Екатерина Александрова с категоричното 6:4, 6:4. Срещата, изиграна на централния корт в германската столица, продължи едва 81 минути и премина под диктовката на беларускинята.

Сабаленка впечатли с изключителна ефективност на сервис – в първия сет тя реализира 92% от точките си при първо подаване и 77% при второ, като успя да пробие веднъж съперничката си. Във втората част световната №1 запази концентрация, като отбеляза 71% успеваемост на първи сервис и два пробива, допускайки само един брейк от страна на Александрова.

В битката за място на полуфиналите Арина Сабаленка ще се изправи срещу изгряващата чешка надежда Никола Бартункова. Младата тенисистка от Чехия елиминира белгийката Елизе Мертенс с убедителното 6:1, 6:4 и ще търси изненада срещу фаворитката в следващия кръг.


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