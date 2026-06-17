Президентът на Узбекистан Шавкат Мирзийоев взе безпрецедентно решение заради Мондиала

Президентът на Узбекистан - Шавкат Мирзийоев взе безпрецедентно решение – началото на работния ден в четвъртък, 18 юни, ще бъде изместено за 10:00 часа. Причината? Историческият дебют на националния футболен отбор на страната на Световното първенство, който ще се изправи срещу Колумбия в първия си мач от груповата фаза.

Дългоочакваният двубой ще започне в 7:00 часа местно време (5:00 часа българско време), което означава, че феновете ще трябва да станат преди изгрев слънце, за да подкрепят своите любимци. За да улесни всички запалени почитатели на футбола, държавният глава реши да даде на гражданите възможност да се насладят на мача, без да бързат за работа.

„Нашият уважаван президент, заедно със своето семейство и милиони сънародници, с нетърпение очаква този исторически момент. Той ще гледа мача със своите внуци“, сподели прессекретарят на президента, Шерзод Асадов, цитиран от РИА Новости. Това решение е жест към всички, които мечтаят да видят националния отбор на голямата сцена.

За първи път в историята си, Узбекистан ще се състезава на Световното първенство по футбол. След жребия, отборът попадна в Група K, където ще премери сили с Колумбия, Португалия и ДР Конго. Очакванията са огромни, а надеждите – още по-големи.

Този жест на президента Мирзийоев е поредното доказателство, че спортът има силата да обединява хората и да вдъхновява цяла нация.