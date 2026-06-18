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Етър се прощава с емблематичния масажист Петър Петков

Етър се прощава с емблематичния масажист Петър Петков

18 Юни, 2026 22:50 437 1

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  • велико търново

Велико Търново потъна в скръб след кончината на обичания „Дядка“

Етър се прощава с емблематичния масажист Петър Петков - 1
Снимка: facebook
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Футболният клуб Етър и цялата "виолетова" общност са обгърнати от дълбока тъга – на 81-годишна възраст ни напусна емблематичният масажист Петър Петков, по-известен сред поколения играчи и фенове като „Дядката“. Неговата усмивка, заразителен хумор и неподправена доброта ще останат завинаги в сърцата на всички, които имаха щастието да го познават.

Петър Петков бе не просто част от екипа на Етър – той бе душата на съблекалнята, човекът, който винаги намираше точната дума и жест, за да вдъхне кураж и надежда. С професионализъм и отдаденост, той се грижеше за футболистите до последните си работни дни, а неговият неподражаем стил и топло отношение го превърнаха в любимец на всички – от ръководството до най-малките фенове.

Загубата на „Дядката“ оставя огромна празнина на стадион „Ивайло“. Легендарният масажист бе неразделна част от успехите и трудните моменти на отбора, а споменът за него ще живее в разказите и сърцата на виолетовата общност. Клубът изказва най-искрени съболезнования на семейството и близките му, както и на всички, които го обичаха.

Погребението на Петър Петков ще се състои утре, петък, от 12:00 часа в родното му село Русаля.


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  • 1 Радо

    1 0 Отговор
    Предупредих го да не се ваксинира с КОВИД ваксина, но той не ме послуша.

    23:02 18.06.2026

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