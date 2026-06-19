Левски продаде Преслав Бачев в Арда

Васил Божков: „Когато феновете на Левски не ме подкрепиха при атаката на Бойко и Шиши - нямаше проблем"

Васил Божков излезе с коментар по актуалната тема, че има цесия и покана за доброволно изпълнение, от името на адвокат Стоян Баумайер, който претен ...