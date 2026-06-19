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Левски продаде Преслав Бачев в Арда

Левски продаде Преслав Бачев в Арда

19 Юни, 2026 19:14 343 2

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  • първа лига-
  • левски

През сезон 2025/26 нападателят игра под наем в Дунав (Русе)

Левски продаде Преслав Бачев в Арда - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Левски трансферира нападателя Преслав Бачев в Арда Кърджали.

Бачев е юношата на клуба, като направи своя дебют със "синята" фланелка на 19 май 2022 година при победата с 2:1 като гост на "Славия", а първия си гол отбеляза на 13 август 2023 година на стадион "Георги Аспарухов" при победата с 1:0 над "Ботев" (Враца).

За представителния отбор на Левски футболистът записа 22 мача и отбеляза 2 гола. През сезон 2025/26 игра под наем в "Дунав" (Русе).


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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Красимир Петров

    0 0 Отговор
    Местя си го

    19:37 19.06.2026

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