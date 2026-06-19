Левски продаде Преслав Бачев в Арда

Левски трансферира нападателя Преслав Бачев в Арда Кърджали.
Бачев е юношата на клуба, като направи своя дебют със "синята" фланелка на 19 май 2022 година при победата с 2:1 като гост на "Славия", а първия си гол отбеляза на 13 август 2023 година на стадион "Георги Аспарухов" при победата с 1:0 над "Ботев" (Враца).
За представителния отбор на Левски футболистът записа 22 мача и отбеляза 2 гола. През сезон 2025/26 игра под наем в "Дунав" (Русе).
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2 Красимир Петров
19:37 19.06.2026