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Футболни звезди на слънчевия бряг: Стоичков, Кака и Баджо се събраха в Маями

Футболни звезди на слънчевия бряг: Стоичков, Кака и Баджо се събраха в Маями

19 Юни, 2026 23:11 664 2

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Звездно приятелство под палмите на Флорида

Футболни звезди на слънчевия бряг: Стоичков, Кака и Баджо се събраха в Маями - 1
Снимка: facebook
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Любопитна среща на футболни величия разтърси социалните мрежи, след като Христо Стоичков сподели уникален момент от престоя си в САЩ. Българската легенда, известна със своята страст към играта и неподправен чар, се отдаде на заслужена почивка в Маями, където компания му правят не кои да е, а самите Кака, Роберто Баджо и Аарон Винтер.

След като присъства на откриването на Световното първенство в Мексико Сити и изгледа на живо първия двубой от трибуните, Стоичков се отправи към слънчевите плажове на Маями. Там, под жаркото слънце и сред шума на вълните, четиримата футболни асове се насладиха на безгрижни мигове, далеч от напрежението на големите стадиони.

Легендарната осмица на България не пропусна да изрази възхищението си от победата на Аржентина и впечатляващото представяне на Лионел Меси. Снимката, която Стоичков публикува, бързо обиколи интернет пространството и предизвика буря от коментари сред феновете на футбола по цял свят.

Яркото слънце, златистият пясък и морският бриз се превърнаха в идеалния фон за тази незабравима среща между едни от най-големите имена в световния футбол. Стоичков, Кака, Баджо и Винтер доказаха, че приятелството и любовта към играта не познават граници и възраст.


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