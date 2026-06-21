Стоичков гледа исторически мач на Мондиал 2026

Родната футболна легенда Христо Стоичков ще гледа на живо сблъсъка от Мондиал 2026 между Япония и Тунис в Монтерей. Оказа се, че мачът между двата тима в Монтерей ще бъде исторически. Той ще бъде под номер 1000 на световни първенства.
Мач №1000 на световните първенства! започна в 7:00 българско време в неделя.
Япония срещу Тунис! Преди 32 години беше мач номер 500! Знаете ли кой е той? България срещу Аржентина! Бихме ги с 2:0! Аз, Наско Сираков и всички от отбора останахме в историята! Джани Инфантино специално настоя да отида в Монтерей по случай юбилея! Очаквам още един спектакъл“, написа Стоичков в социалните мрежи.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ИсТЕРИческо събитие, ша знаиш
А нещо случайно да е казал, че ще направи дарение за някое болно детенце!?
07:06 21.06.2026
2 Е и какво ?
07:09 21.06.2026
3 Хейт
Коментиран от #4
07:19 21.06.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Злоба
07:22 21.06.2026
6 Хейт
До коментар #4 от "оня с коня":Я един се опитва да обижда но сам се описва . Не харесвам спортисти и този магазинер не е легенда и няма да бъде никога. Това ,че има златна топка не го прави велик.
Коментиран от #12
07:25 21.06.2026
7 Сатана
07:26 21.06.2026
8 Хи хи хи
07:37 21.06.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Жоро
07:39 21.06.2026
11 ИВАН
07:39 21.06.2026
12 Лопата Орешник
До коментар #6 от "Хейт":Не съм фен на Ристо ама я ми обясни как това, че има Златна топка не го прави легенда? Обяснявай, ооо ти специалист по легендарни въпроси!
Коментиран от #13
07:41 21.06.2026
13 Хейт
До коментар #12 от "Лопата Орешник":За любителите на футбола може и да е легенда . Но спорта е до време за повечето като този , това ,че е спечелил трофей важен за ритнитопковците . Не значи ,че трябва да го възприема за легенда . Сега тази " легенда" рекламира разни неща и гледа чужди мачове на световно я да каже къде са нашите в момента и какво правят няма ги па на първенство. Това достатъчно ли е .
Коментиран от #14
07:47 21.06.2026
14 Лопата Орешник
До коментар #13 от "Хейт":Значи все пак е легенда за някой! Или щом не е легенда за теб, значи не е легенда! И не само спортът, всичко е до време! Нали именно това е да си легенда! Да останеш в историята след времето си! Хайде да си оправиш семантиката и тогава пак да се изхождаш неподготвен!! Калмук!
Коментиран от #16
07:51 21.06.2026
15 Мауфа
Коментиран от #17
08:01 21.06.2026
16 Хейт
До коментар #14 от "Лопата Орешник":Алооо я без да обиждаш. Това може само на родители и деца да го казваш . Там в къщи обиждай колкото искаш. Щом съм чувал фенове на ЦСКА да го бъзикат и да се майтапят с него. Този може и да е легенда за тежи любителите на футбола. Я виж повечето коментари каво мислят за него. И погледни колко минуси имаш . Явно в главата имаш само футбол и нищо друго. Като един колега който имах чалга , футбол и бойни спортове . Това книги филми, театър или нещо друго бяха нещо което не го интересуваше. И щом си такъв спец по футбола я кажи защо нашите пак ги няма натова първенство.
08:24 21.06.2026
17 Сатана
До коментар #15 от "Мауфа":Хаха готино.
08:25 21.06.2026