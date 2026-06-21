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Стоичков гледа исторически мач на Мондиал 2026

Стоичков гледа исторически мач на Мондиал 2026

21 Юни, 2026 07:00 1 367 17

  • христо стоичков-
  • футбол-
  • мондиал 2026-
  • световно първенство-
  • япония-
  • тунис

Оказа се, че мачът между двата тима в Монтерей ще бъде исторически

Стоичков гледа исторически мач на Мондиал 2026 - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Родната футболна легенда Христо Стоичков ще гледа на живо сблъсъка от Мондиал 2026 между Япония и Тунис в Монтерей. Оказа се, че мачът между двата тима в Монтерей ще бъде исторически. Той ще бъде под номер 1000 на световни първенства.

Мач №1000 на световните първенства! започна в 7:00 българско време в неделя.

Япония срещу Тунис! Преди 32 години беше мач номер 500! Знаете ли кой е той? България срещу Аржентина! Бихме ги с 2:0! Аз, Наско Сираков и всички от отбора останахме в историята! Джани Инфантино специално настоя да отида в Монтерей по случай юбилея! Очаквам още един спектакъл“, написа Стоичков в социалните мрежи.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ИсТЕРИческо събитие, ша знаиш

    13 3 Отговор
    Какъв успех! Световен рекорд, че кауфланеца гледал мач!
    А нещо случайно да е казал, че ще направи дарение за някое болно детенце!?

    07:06 21.06.2026

  • 2 Е и какво ?

    14 2 Отговор
    Сельо ще гледал бил мача.......

    07:09 21.06.2026

  • 3 Хейт

    8 4 Отговор
    Я този бил легенда ,малееее от кога . Това е един спортист и нищо повече . Легенди са певци артисти ,музиканти ,писатели.

    Коментиран от #4

    07:19 21.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Злоба

    9 1 Отговор
    Легенда но в един немски магазин . Иначе вече Еником като повечето спортисти и ритни топковци. Живеещи с един спомен от 94 година и до там ще си останат. А и да каже защо нашите пак ги няма на такова шоу.

    07:22 21.06.2026

  • 6 Хейт

    11 1 Отговор

    До коментар #4 от "оня с коня":

    Я един се опитва да обижда но сам се описва . Не харесвам спортисти и този магазинер не е легенда и няма да бъде никога. Това ,че има златна топка не го прави велик.

    Коментиран от #12

    07:25 21.06.2026

  • 7 Сатана

    10 2 Отговор
    Кой беше този ????????

    07:26 21.06.2026

  • 8 Хи хи хи

    6 0 Отговор
    Уважавам Христо Стоичков, но хайде малко по спокойно, моля. Този ,капацитет го дръжте в графа спорт! Стига с българските изхвърляния! Да го направим Президент? Може и на Кауфланд?

    07:37 21.06.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Жоро

    9 0 Отговор
    Много важна новина.🤣 На кой ред и място ще бъде седнал?

    07:39 21.06.2026

  • 11 ИВАН

    9 0 Отговор
    Спортисти и ритнитопковци, намерили на баницата мекото, когато и да ги нариташ все ще е късно.

    07:39 21.06.2026

  • 12 Лопата Орешник

    3 8 Отговор

    До коментар #6 от "Хейт":

    Не съм фен на Ристо ама я ми обясни как това, че има Златна топка не го прави легенда? Обяснявай, ооо ти специалист по легендарни въпроси!

    Коментиран от #13

    07:41 21.06.2026

  • 13 Хейт

    5 0 Отговор

    До коментар #12 от "Лопата Орешник":

    За любителите на футбола може и да е легенда . Но спорта е до време за повечето като този , това ,че е спечелил трофей важен за ритнитопковците . Не значи ,че трябва да го възприема за легенда . Сега тази " легенда" рекламира разни неща и гледа чужди мачове на световно я да каже къде са нашите в момента и какво правят няма ги па на първенство. Това достатъчно ли е .

    Коментиран от #14

    07:47 21.06.2026

  • 14 Лопата Орешник

    1 4 Отговор

    До коментар #13 от "Хейт":

    Значи все пак е легенда за някой! Или щом не е легенда за теб, значи не е легенда! И не само спортът, всичко е до време! Нали именно това е да си легенда! Да останеш в историята след времето си! Хайде да си оправиш семантиката и тогава пак да се изхождаш неподготвен!! Калмук!

    Коментиран от #16

    07:51 21.06.2026

  • 15 Мауфа

    3 0 Отговор
    с лютеничка в джоба

    Коментиран от #17

    08:01 21.06.2026

  • 16 Хейт

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Лопата Орешник":

    Алооо я без да обиждаш. Това може само на родители и деца да го казваш . Там в къщи обиждай колкото искаш. Щом съм чувал фенове на ЦСКА да го бъзикат и да се майтапят с него. Този може и да е легенда за тежи любителите на футбола. Я виж повечето коментари каво мислят за него. И погледни колко минуси имаш . Явно в главата имаш само футбол и нищо друго. Като един колега който имах чалга , футбол и бойни спортове . Това книги филми, театър или нещо друго бяха нещо което не го интересуваше. И щом си такъв спец по футбола я кажи защо нашите пак ги няма натова първенство.

    08:24 21.06.2026

  • 17 Сатана

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Мауфа":

    Хаха готино.

    08:25 21.06.2026

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