Стоичков гледа исторически мач на Мондиал 2026

Родната футболна легенда Христо Стоичков ще гледа на живо сблъсъка от Мондиал 2026 между Япония и Тунис в Монтерей. Оказа се, че мачът между двата тима в Монтерей ще бъде исторически. Той ще бъде под номер 1000 на световни първенства.

Мач №1000 на световните първенства! започна в 7:00 българско време в неделя.

Япония срещу Тунис! Преди 32 години беше мач номер 500! Знаете ли кой е той? България срещу Аржентина! Бихме ги с 2:0! Аз, Наско Сираков и всички от отбора останахме в историята! Джани Инфантино специално настоя да отида в Монтерей по случай юбилея! Очаквам още един спектакъл“, написа Стоичков в социалните мрежи.