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Драма в Лондон: Франсиско Серундоло сътвори сензация на тревата в „Куинс Клъб"

Драма в Лондон: Франсиско Серундоло сътвори сензация на тревата в „Куинс Клъб"

22 Юни, 2026 11:15 873 0

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Аржентинецът пречупи Томи Пол в тричасов трилър, докато женският турнир дебютира пред препълнени трибуни

Драма в Лондон: Франсиско Серундоло сътвори сензация на тревата в „Куинс Клъб" - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Тревният сезон в професионалния тенис достигна своята първа голяма кулминация в Лондон.

Историческият турнир в „Куинс Клъб“ завърши с нов шампион, след като Франсиско Серундоло демонстрира изключителна воля и характер, за да вдигне престижния трофей.

Три часа гладиаторска битка

Финалният сблъсък се превърна в истински маратон срещу американеца Томи Пол. Серундоло, който традиционно предпочита по-бавните червени кортове, показа невероятна адаптация към бързата настилка в Лондон. След повече от три часа битка на нерви, мощни ретури и обрати, аржентинецът пречупи съперника си и изпрати ясен сигнал към фаворитите за Уимбълдън.

Исторически успех за женския тенис

Паралелно с мъжката надпревара, тазгодишното издание на „Куинс Клъб“ влезе в историята с официалния дебют на женския WTA турнир в същия комплекс. Организаторите отчетоха рекорден интерес, като мачовете на дамите се проведоха пред напълно разпродадени трибуни. Успехът на събитието гарантира, че женският тенис ще стане постоянна част от пред-уимбълдънската програма в британската столица.


Великобритания
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