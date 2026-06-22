Драма в Лондон: Франсиско Серундоло сътвори сензация на тревата в „Куинс Клъб"

Тревният сезон в професионалния тенис достигна своята първа голяма кулминация в Лондон.

Историческият турнир в „Куинс Клъб“ завърши с нов шампион, след като Франсиско Серундоло демонстрира изключителна воля и характер, за да вдигне престижния трофей.

Три часа гладиаторска битка

Финалният сблъсък се превърна в истински маратон срещу американеца Томи Пол. Серундоло, който традиционно предпочита по-бавните червени кортове, показа невероятна адаптация към бързата настилка в Лондон. След повече от три часа битка на нерви, мощни ретури и обрати, аржентинецът пречупи съперника си и изпрати ясен сигнал към фаворитите за Уимбълдън.

Исторически успех за женския тенис

Паралелно с мъжката надпревара, тазгодишното издание на „Куинс Клъб“ влезе в историята с официалния дебют на женския WTA турнир в същия комплекс. Организаторите отчетоха рекорден интерес, като мачовете на дамите се проведоха пред напълно разпродадени трибуни. Успехът на събитието гарантира, че женският тенис ще стане постоянна част от пред-уимбълдънската програма в британската столица.