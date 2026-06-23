Алжир пречупи храбрата Йордания с късен обрат и запази жива мечтата за 1/16-финалите

Селекцията на Алжир постигна изключително важна и трудна победа с 2:1 над дебютанта Йордания в мач от Група J на Световното първенство по футбол.

На стадион „Леви'с Стейдиъм“ в Калифорния символичните гости показаха характер и успяха да заличат пасива си от първата част, за да се поздравят с първи три точки на турнира.

Двубоят предложи тактическо надиграване и огромна драма до последния съдийски сигнал на Славко Винчич.

Ето как се разви срещата: Шок за фаворита

Йордания изненада съперника си в 36-ата минута. Звездата на тима Муса Ал-Тамари асистира по перфектен начин на Низар Ал Рашдан, който разтресе мрежата за 1:0. Вратарят Язид Абу Лайла направи поредица от феноменални спасявания, за да запази аванса на азиатците до почивката.

Натискът на „пустинните лисици“

През второто полувреме Алжир заигра „ва банк“ и наложи пълна доминация. Тимът завърши мача с внушителните 75% притежание на топката и изпълни цели 10 корнера, които се оказаха и разковничето за успеха.

Златната резерва

Селекционерът на Алжир направи ключови промени, които дадоха резултат в 69-ата минута. Влезелият от пейката Надир Бенбуали засече с глава центриране от ъглов удар и изравни за 1:1.

VAR драма в края

Пълният обрат стана факт в 82-ата минута. Амин Гуири се оказа най-съобразителен в наказателното поле и прати топката в мрежата. Попадението беше дълго преглеждано от системата VAR за потенциална засада, но в крайна сметка бе признато – 2:1 за Алжир. Рияд Марез, който започна като капитан, бе заменен малко преди победния гол след солидна работа по крилото.

Какво следва в Група J?

Победата на Алжир оставя въпросителните за второто място отворени до последната секунда. Аржентина вече е недостижима на върха с 6 точки, докато Йордания остава на дъното без актив.

Истинското шоу обаче предстои в последния кръг, където Алжир и Австрия излизат в директен сблъсък за класиране на 1/16-финалите, като и двата тима имат по 3 точки в актива си.