Лазаретът на Мондиал 2026: Кои звезди отпадат от сметките и кой виси за елиминациите?

Най-мащабното Световно първенство по футбол в историята вече е в разгара си на терените в САЩ, Канада и Мексико, но цената на интензивния турнирен график започва сериозно да тежи на големите фаворити.

Успоредно с бляскавите мачове от груповата фаза, мениджърите са изправени пред огромни кадрови проблеми. Контузии извадиха ключови фигури от строя до края на Световното, а надвисналите наказания за картони заплашват да осакатят съставите за предстоящите 1/16-финали.

Ето пълния медицински и дисциплинарен доклад преди днешните и утрешните ключови двубои:

Тежките удари: Звездите, които пропускат останалата част от Мондиала

Няколко отбора бяха буквално обезглавени от медицинска гледна точка. Бразилия и Нидерландия са най-пострадалите нации в това отношение.

Селесао загуби крилото на Реал Мадрид Родриго поради скъсани кръстни връзки и менискус, както и защитника Едер Милитао (операция на задно бедрено мускулно сухожилие).

Младият талант Естевао също отпадна, което принуди Карло Анчелоти да залага на ветерана Неймар. Бразилците излизат в решителен мач срещу Шотландия на 24 юни.

Нидерландия: „Лалетата“ загубиха гръбнака на своя състав. Извън сметките са плеймейкърът Шави Симонс (скъсани кръстни връзки), Матайс де Лихт (операция на гърба) и халфът Йерди Схаутен. В последния момент отпадна и Юриен Тимбер заради травма в слабините

Франция: Нападателят Юго Екитике е аут заради скъсано ахилесово сухожилие.

Германия: Аут до края на турнира са Серж Гнабри и младият талант Ленарт Карл (мускулни разкъсвания)

Япония: Азиатският тим е без две от основните си оръжия в предни позиции – Каору Митома (бедрено сухожилие) и Такуми Минамино (коляно).

Дисциплинарен капан: Кой „виси“ за 1/16-финалите?

Според регламента на ФИФА, натрупването на два жълти картона в груповата фаза води до автоматично наказание за следващия мач. С оглед на това, че първите два отбора от всяка група и най-добрите трети състави продължават напред към директните елиминации, треньорските щабове трябва да бъдат изключително внимателни.

Ето списък на по-известните играчи, които имат по един жълт картон и при ново официално предупреждение в последния си групов мач ще пропуснат старта на елиминациите.

Англия: Списъкът е чист откъм ключови висящи, но щабът на Томас Тухел следи състоянието на Маркъс Рашфорд, който имаше лек мускулен дискомфорт.

Нидерландия: Мемфис Депай, Мики ван де Вен, Крисенсио Съмървил.

Португалия: Бернардо Силва, Нелсон Семедо.

Бразилия: Каземиро (изключително важен за баланса в средата на терена).

Белгия: Ромелу Лукаку, Тимъти Кастан, Максим Де Кайпер.

Австрия: Марсел Забитцер, Конрад Лаймер, Стефан Пош.

Уругвай: Родриго Бентанкур, Матиас Оливера.

Кадровите проблеми ще окажат пряко влияние днешните двубои. Португалия се изправя срещу Узбекистан в Хюстън, а Англия излиза срещу Гана в Бостън с мисълта да запази състава си чист от картони и контузии.

Утре Швейцария и Канада ще определят съдбата си в Група B, а осакатеният отбор на Бразилия ще търси задължителен успех срещу коравия тим на Шотландия в Маями.

Мексико пък е домакин на Чехия в решаващ сблъсък в Мексико Сити.