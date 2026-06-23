Футболна Варна в трескава подготовка: „Моряци“ и „соколи“ пренастройват часовниците за новия сезон

Лятната футболна треска във Варна вече достигна своя пиков градус. Двата местни елиминатора – вицешампионът Черно море и амбициозният Спартак Варна – навлязоха в същинската фаза на своята предсезонна подготовка.

Двата щаба вече са начертали пълния план от контроли и финализират селекционните си списъци за кампания 2026/2027.

Черно море: Лагер в Трявна и акцент върху сработването

Воденият от Илиан Илиев тим на Черно море вече се премести в Трявна, където от вчера (22 юни) провежда основната част от предсезонния си лагер. „Моряците“ тренират в пълен състав на стадион „Ангел Кънчев“, като към групата се присъединява и младежкият национал Кристиан Михайлов.

Трансфери и селекция: Халфът Александър Тодоров идва като сигурно ново попълнение от Монтана. Защитникът Венцислав Керчев подсилва ариергарда след престой в Добруджа. Нападателят Теодор Минчев кара пробен период и ще се доказва в контролите. Клубът продължава преговорите с опитния полузащитник Васил Панайотов за нов договор.

Програма на контролите (Лято 2026):

24 юни: Янтра Габрово

1 юли: Локомотив Горна Оряховица

3 юли: Спартак Плевен

8 юли: Добруджа Добрич

8 юли: Фарул Констанца

11 юли: Дунав Русе - официално представяне

Спартак Варна: Сериозно иберийско присъствие при „соколите“

Старши треньорът Гьоко Хаджиевски сглобява изцяло нов облик на Спартак Варна на клубната база „Локомотив“. „Соколите“ залагат на агресивна селекция на чуждестранния пазар, за да компенсират ключови напускащи.

Трансфери и селекция: Клубът финализира привличането на креативен полузащитник от Испания.

Португалският полузащитник Бубакар Хане с опит в елита на родината си подписа официално.

Анхел Гомес – още едно португалско попълнение в халфовата линия.

Звездата на тима Шанде официално бе продаден на Олимпия Любляна.

Програма на контролите:

27 юни: Дунав (Русе)

4 юли: Ботев (Пловдив)

8 юли: Несебър

11 юли: Добруджа (Добрич)

И за двата варненски тима официалният старт на сезона в Първа лига е насрочен за уикенда на 18-19 юли. Голямото дерби на Варна между Черно море и Спартак на стадион „Тича“ ще се изиграе още във втория кръг на първенството (около 25 юли), което допълнително вдига залозите на сегашната подготовка.