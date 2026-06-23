Земетресение в НБА: Янис Адетокумбо преминава в Маями Хийт!

Маями Хийт официално привлече двукратния MVP Янис Адетокумбо от Милуоки Бъкс, финализирайки една от най-големите блокбъстър сделки в историята на НБА.

След месеци на спекулации и напрежение в Уисконсин, „Гръцкият чудовищен звяр“ напуска единствения отбор, за който е играл от 2013 г. насам, за да пренесе талантите си на Южния плаж. В мегасделката, която ще бъде официално задействана на 6 юли, са включени общо шестима баскетболисти и мащабен пакет от избори в Драфта.

За да си осигури услугите на 31-годишния Адетокунбо, мениджмънтът на Маями Хийт буквално оголи голяма част от младото си ядро, но успя да запази другата си голяма звезда – Бам Адебайо.

Маями Хийт получава Янис Адетокунбо и тежкото крило Боби Портис. Милуоки Бъкс взема Тайръл Хиро (родом от Милуоки), младите таланти Хаиме Джакес-младши, Кел'ел Уеър и Каспарас Якучионис.

Драфт капитал за Милуоки: Общо 5 избора – правото на избор под №13 в Драфта през 2026 г., незащитени избори в първия кръг през 2031 и 2033 г., право за размяна на пикове през 2030 г. и пик от втория кръг през 2033 г.

Защо се стигна до раздялата?

Връзката между Янис и Бъкс достигна точка на пречупване след катастрофалния сезон 2025/26, в който Милуоки завърши с баланс 32-50 и пропусна плейофите. Самият Адетокунбо изигра едва 36 мача поради контузии (средно по 27.6 точки и 9.8 борби) и влезе в открит конфликт с ръководството. Клубът не му позволи да играе в края на сезона, за да предпази здравето му, което фрустрира крилото, жадуващо за нови титли.

Тъй като договорът му изтичаше и той нямаше намерение да преподписва, собственикът Джими Хаслам реши да стартира пълна реконструкция преди Драфта.

Провалът на Бостън Селтикс

Маями не беше единственият кандидат в играта. До последно Бостън Селтикс натискаше агресивно за Янис, като предлагаше пакета си около MVP на финалите през 2024 г. Джейлън Браун и два избора в първия кръг. Ръководството на Бъкс обаче предпочете офертата на „Горещите“ заради по-голямата гъвкавост, изобилието от млади играчи и дългосрочните драфт активи.

Какво следва за двата отбора? Нов супертим в Южна Флорида

Президентът на Маями Пат Райли повтаря историята от привличането на Шакил О'Нийл (2004) и Леброн Джеймс (2010). Хирот се очертава да има брутална стартова петица с Адетокунбо, Бам Адебайо, Андрю Уигинс и Норман Пауъл. Очаква се Янис да подпише супермаксимално удължаване на договора си за 4 години на стойност $275 милиона от 1 октомври 2026 г.

Тотално рестартиране в Милуоки: Новият треньор на Бъкс – Тейлър Дженкинс, ще гради изцяло нов състав около младоците Джакес и Уеър, разполагайки с пикове №10 и №13 в предстоящия Драфт за 2026 г.