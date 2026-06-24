Новини
Спорт »
Световен футбол »
Стената на Гана препъна ялова Англия в Бостън

Стената на Гана препъна ялова Англия в Бостън

24 Юни, 2026 04:12, обновена 24 Юни, 2026 04:17 396 1

  • англия-
  • гана-
  • мондиал-
  • групи

„Трите лъва“ извъртяха нулево равенство срещу „черните звезди“ въпреки 79% владение на топката; Хари Кейн с шокиращ пропуск в края

Стената на Гана препъна ялова Англия в Бостън - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Националният отбор на Англия бе приземен бързо след гръмкия старт на Световното първенство по футбол, предаде BBC Sport.

Селекцията на Томас Тухел не успя да пречупи отлично организираната отбрана на Гана и срещата от Група L на стадион „Жилет“ завърши при разочароващо равенство 0:0.

Въпреки че „Трите лъва“ контролираха събитията на терена през огромна част от двубоя и регистрираха рекордните 79% притежание на топката, те така и не намериха противодействие срещу дефанзивния блок на африканския тим, воден от опитния Карлуш Кейрош.

Историческа суша през първата част

Първите 45 минути ще се запомнят с абсолютна тактическа надпревара, но и с антирекорд – това стана първият мач от началото на Мондиал 2026, в който нито един от двата отбора не успя да отправи точен удар в очертанията на вратата. Англичаните разменяха стотици пасове по периферията, но капитанът Хари Кейн остана напълно изолиран и без полезна акция. От друга страна, Гана изобщо не погледна към вратата на Джордан Пикфорд, концентрирайки всичките си сили в защита.

Греда и невероятен пропуск на Кейн в края

През второто полувреме Тухел опита да изостри атаката, пускайки в игра Букайо Сака, Маркъс Рашфорд и младия Нико О'Райли. Натискът на Англия се засили в последните 15 минути, когато дойдоха и най-чистите положения.

В 86-ата минута О'Райли засече центриране с глава, но топката срещна напречната греда на стража Бенджамин Асаре. При последвалата добавка пред опразнената врата, Хари Кейн направи немислимото за класата си, изпращайки волето си високо над трибуните. В добавеното време защитник на Гана изби топката и пред самата голлиния след корнер.

Проклятието на „втория мач“ за Англия продължава

С това равенство Англия затвърди репутацията си на отбор, който редовно бърка във вторите си срещи на големи форуми, след като направи подобни стъпки на Евро 2020, Мондиал 2022 и Евро 2024. „Трите лъва“ вече имат 13 нулеви равенства в историята си на световни финали – рекорд, с който едва ли се гордеят.

„Защитаваха се изключително дълбоко и компактно, което ни принуди да играем само по фланговете. Разочаровани сме, но вземаме точката и гледаме напред“, сподели философски Хари Кейн след последния съдийски сигнал.

Селекционерът на Гана Карлуш Кейрош не скри гордостта си: „Когато ситуацията изисква да танцуваш самба, не можеш да свириш рокендрол. Играчите ми спазиха плана до последната секунда и тази точка е подарък за целия ни народ.“

След този мач Англия и Гана имат по 4 точки и остават фаворити за класиране в елиминационната фаза на турнира. В последните срещи от групата в събота Англия се изправя срещу Панама, докато Гана ще мери сили с Хърватия.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хехехе

    0 0 Отговор
    Яловите лъвове!

    04:36 24.06.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове