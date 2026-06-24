Стената на Гана препъна ялова Англия в Бостън

Националният отбор на Англия бе приземен бързо след гръмкия старт на Световното първенство по футбол, предаде BBC Sport.

Селекцията на Томас Тухел не успя да пречупи отлично организираната отбрана на Гана и срещата от Група L на стадион „Жилет“ завърши при разочароващо равенство 0:0.

Въпреки че „Трите лъва“ контролираха събитията на терена през огромна част от двубоя и регистрираха рекордните 79% притежание на топката, те така и не намериха противодействие срещу дефанзивния блок на африканския тим, воден от опитния Карлуш Кейрош.

Историческа суша през първата част

Първите 45 минути ще се запомнят с абсолютна тактическа надпревара, но и с антирекорд – това стана първият мач от началото на Мондиал 2026, в който нито един от двата отбора не успя да отправи точен удар в очертанията на вратата. Англичаните разменяха стотици пасове по периферията, но капитанът Хари Кейн остана напълно изолиран и без полезна акция. От друга страна, Гана изобщо не погледна към вратата на Джордан Пикфорд, концентрирайки всичките си сили в защита.

Греда и невероятен пропуск на Кейн в края

През второто полувреме Тухел опита да изостри атаката, пускайки в игра Букайо Сака, Маркъс Рашфорд и младия Нико О'Райли. Натискът на Англия се засили в последните 15 минути, когато дойдоха и най-чистите положения.

В 86-ата минута О'Райли засече центриране с глава, но топката срещна напречната греда на стража Бенджамин Асаре. При последвалата добавка пред опразнената врата, Хари Кейн направи немислимото за класата си, изпращайки волето си високо над трибуните. В добавеното време защитник на Гана изби топката и пред самата голлиния след корнер.

Проклятието на „втория мач“ за Англия продължава

С това равенство Англия затвърди репутацията си на отбор, който редовно бърка във вторите си срещи на големи форуми, след като направи подобни стъпки на Евро 2020, Мондиал 2022 и Евро 2024. „Трите лъва“ вече имат 13 нулеви равенства в историята си на световни финали – рекорд, с който едва ли се гордеят.

„Защитаваха се изключително дълбоко и компактно, което ни принуди да играем само по фланговете. Разочаровани сме, но вземаме точката и гледаме напред“, сподели философски Хари Кейн след последния съдийски сигнал.

Селекционерът на Гана Карлуш Кейрош не скри гордостта си: „Когато ситуацията изисква да танцуваш самба, не можеш да свириш рокендрол. Играчите ми спазиха плана до последната секунда и тази точка е подарък за целия ни народ.“

След този мач Англия и Гана имат по 4 точки и остават фаворити за класиране в елиминационната фаза на турнира. В последните срещи от групата в събота Англия се изправя срещу Панама, докато Гана ще мери сили с Хърватия.