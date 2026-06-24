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Колумбия пречупи ДР Конго и подпечата билета си за елиминациите на Мондиал 2026

Колумбия пречупи ДР Конго и подпечата билета си за елиминациите на Мондиал 2026

24 Юни, 2026 07:03, обновена 24 Юни, 2026 07:06 841 0

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Минимален триумф с 1:0 в Гуадалахара прати "Лос Кафетерос" в следващата фаза на Световното първенство

Колумбия пречупи ДР Конго и подпечата билета си за елиминациите на Мондиал 2026 - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Националният отбор на Колумбия записа втора поредна победа в Група К на Световното първенство по футбол, след като надделя с 1:0 над коравия тим на ДР Конго, информира The Guardian.

Двубоят се изигра на стадион „Гуадалахара“ в Мексико и се превърна в истинска тактическа битка. С този успех южноамериканците събраха актив от 6 точки и официално си осигуриха място на 1/16-финалите в турнира.

Героят Даниел Муньос отново в светлината на прожекторите

Единственото и скъпоценно попадение в срещата падна в 76-ата минута. Негов автор стана десният защитник на Кристал Палас Даниел Муньос, за когото това е втори гол от началото на Мондиала.

Атаката бе организирана от резервата Хуан Фернандо Кинтеро, който намери нападателя Джон Кордоба на границата на наказателното поле. Кордоба умело гардира топката с гръб към вратата и я заложи на нахлуващия Муньос. Бранителят отправи нисък, прецизен удар с левия крак в близкия ъгъл, който се отклони леко в защитник и остави безпомощен конгоанския страж.

Снажните "леопарди" оказаха яростна съпротива

Селекцията на ДР Конго, която в първия кръг поднесе голяма изненада с равенството 1:1 срещу Португалия, излезе с дефанзивна постройка 5-3-2. Африканците затвориха всички пространства пред звездата на Колумбия Луис Диас, а вратарят им Лионел Мпаси-Нзау направи феноменален мач. Мпаси се отличи с 6 ключови спасявания срещу тежкия артилерийски обстрел на колумбийците.

През първата част Колумбия контролираше изцяло притежанието на топката (66% срещу 34% в края на мача), но трудно пробиваше бетонната стена на съперника. Луис Диас на два пъти прати топката в мрежата, но и в двата случая попаденията бяха правилно отменени – веднъж поради засада и веднъж за нарушение срещу защитника Аксел Туанзебе.

Драма в добавеното време

В заключителните минути ДР Конго хвърли всички сили в предни позиции. В 91-вата минута резервата Натанаел Мбуку отправи страховит шут от дистанция, но колумбийският вратар Камило Варгас демонстрира блестящ рефлекс и с една ръка изби в корнер, съхранявайки триумфа на своята страна.

След този мач Португалия (която по-рано разби Узбекистан с 5:0) и Колумбия оглавяват Група К с по 6 точки и продължават напред. ДР Конго остава с 1 точка и ще търси задължителна победа в последния си мач срещу Узбекистан, за да се надява на класиране като един от най-добрите трети отбори.


Мексико
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