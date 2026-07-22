Ливърпул привлича колумбийския диамант Самуел Мартинес

Ливърпул направи поредния си стратегически ход на трансферния пазар, като привлече в редиците си един от най-обещаващите млади таланти на Южна Америка – Самуел Мартинес. 17-годишният атакуващ полузащитник на Атлетико Насионал ще се присъедини към академията на английския гранд преди началото на сезон 2027/28, съобщиха официално от клуба.

Мартинес вече е добре познато име сред футболните специалисти в Колумбия. През април младият футболист се превърна в ключова фигура за националния отбор до 17 години, който триумфира на шампионата на Южна Америка. Със своята креативност и хладнокръвие, Самуел изигра всички шест срещи на турнира, като записа три решаващи асистенции – включително във важните сблъсъци срещу Бразилия на полуфинала и Аржентина на финала.

Считан за един от най-ярките диаманти в южноамериканския футбол, Мартинес ще има възможност да разгърне потенциала си под ръководството на доказани специалисти в академията на мърсисайдци. Очаква се неговото пристигане да вдъхне нова енергия и свежест в младата формация на клуба.