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Ливърпул привлича колумбийския диамант Самуел Мартинес

Ливърпул привлича колумбийския диамант Самуел Мартинес

22 Юли, 2026 11:26 357 0

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Мърсисайдци си осигуриха подписа на изгряващата звезда от Атлетико Насионал

Ливърпул привлича колумбийския диамант Самуел Мартинес - 1
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Ливърпул направи поредния си стратегически ход на трансферния пазар, като привлече в редиците си един от най-обещаващите млади таланти на Южна Америка – Самуел Мартинес. 17-годишният атакуващ полузащитник на Атлетико Насионал ще се присъедини към академията на английския гранд преди началото на сезон 2027/28, съобщиха официално от клуба.

Мартинес вече е добре познато име сред футболните специалисти в Колумбия. През април младият футболист се превърна в ключова фигура за националния отбор до 17 години, който триумфира на шампионата на Южна Америка. Със своята креативност и хладнокръвие, Самуел изигра всички шест срещи на турнира, като записа три решаващи асистенции – включително във важните сблъсъци срещу Бразилия на полуфинала и Аржентина на финала.

Считан за един от най-ярките диаманти в южноамериканския футбол, Мартинес ще има възможност да разгърне потенциала си под ръководството на доказани специалисти в академията на мърсисайдци. Очаква се неговото пристигане да вдъхне нова енергия и свежест в младата формация на клуба.


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