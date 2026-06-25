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Карло Анчелоти: Не сме перфектни, можем да бъдем по-бързи

Карло Анчелоти: Не сме перфектни, можем да бъдем по-бързи

25 Юни, 2026 11:28 533 0

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На 1/16-финалите съперник ще е някой измежду Нидерландия, Швеция или Япония

Карло Анчелоти: Не сме перфектни, можем да бъдем по-бързи - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Селекционерът на Бразилия - Карло Анчелоти, коментира победата с 3:0 над Шотландия, с която "селесао" спечели групата си. На 1/16-финалите съперник ще е някой измежду Нидерландия, Швеция или Япония.

"Доволни сме. Със сигурност от сега нататък идва най-хубавото. Неймар се появи в игра, Ендрик също и това са положителни сигнали, които са много важни за целия колектив. Ще видим как ще можем да ги ползваме по-нататък в турнира. Естествено, Неймар е важен за нас.

Сега играем като отбор, това е нашата цел. Не сме перфектни, имаме място за подобрение. Можем да бъдем малко по-бързи, когато владеем топката.

Щастлив съм, защото отборът се подобри значително; сега сме силни. Много е важно да бъдем силни в елиминационната фаза. Имаме много добър отбор. В сравнение с първия мач, направихме по-малко грешки, имахме повече ритъм и бяхме по-ефективни в атака“, каза Анчелоти.


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