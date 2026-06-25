Христо Янев: Трябва по най-бързия начин да сменим подхода и начина на мислене

Треньорът на ЦСКА Христо Янев говори след тежката загуба с 0:4 от Полесие Житомир в контролна среща. Той заяви, че отборът по най-бързия начин трябва да смени подхода и начина си на мислене.

"Изводите ще ги направим, след като изгледаме мача. Подходът беше коренно различен от двата отбора. Ние подходихме като контрола, а те като битка. Ние им помогнахме за три от четирите гола. Това е нещо, което може да ни послужи за следващите мачове.

Нормално е да са уморени и бавни, несигурни. Не можа да оправдая отношението на отбора. Трябва да по най-бързия начин да сменим начина си на мислене и да сменим подхода. Натоварваме играчите много сериозно, но това не е оправдание за поведението ни на игра.

Доволен съм от младите футболисти в отбора, показват голямо старание. Всички в отбора ги приемаме по добър начин. Знаем, че преотстъпените са футболисти с качества и се надяваме да помогнат ЦСКА да бъде по-добър.

Всички знаем за качествата на Стефано Сенси. Доволен съм от неговото привличане. Надявам се неговият опит да ни бъде много полезен, както във футболно отношение, така и за нащата, които правим като работа. Надявам се бързо да го вкараме във форма, за да усети отбора по най-добрия начин", каза Янев.