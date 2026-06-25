Автомобил помете мексикански фенове след победата над Чехия - ВИДЕО

Победата на Мексико с 3:0 над Чехия, която разпали страстите на феновете в Лос Кабос, завърши с неочаквана трагедия. Минути след последния съдийски сигнал, улиците на пристанищния град се изпълниха с ликуващи привърженици, но празненствата бяха помрачени от ужасяващ инцидент.

Докато екзалтираните фенове празнуваха триумфа, група от тях започна да блъска преминаващ автомобил – сцена, която често се наблюдава при подобни масови събирания. Неочаквано, шофьорът натисна газта и се вряза в множеството, оставяйки след себе си 17 пострадали, сред които един в критично състояние. Всички ранени бяха незабавно транспортирани до различни болници в града.

Секунди след сблъсъка, видеозаписи от мястото показват как черен автомобил се удря в бордюра, докато хората панически се опитват да се спасят. Част от тълпата, водена от гняв и шок, се насочва към превозното средство, за да потърси отговорност от водача.

Местните власти реагираха светкавично – районът бе отцепен, а разследването по случая вече е в ход. Шофьорът на автомобила, който също е пострадал сериозно, се намира в болница под лекарско наблюдение и все още не е арестуван.