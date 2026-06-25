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Автомобил помете мексикански фенове след победата над Чехия - ВИДЕО

Автомобил помете мексикански фенове след победата над Чехия - ВИДЕО

25 Юни, 2026 16:28 741 4

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Еуфорията се превърна в кошмар в Лос Кабос – 17 души пострадаха, един е в тежко състояние

Автомобил помете мексикански фенове след победата над Чехия - ВИДЕО - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Победата на Мексико с 3:0 над Чехия, която разпали страстите на феновете в Лос Кабос, завърши с неочаквана трагедия. Минути след последния съдийски сигнал, улиците на пристанищния град се изпълниха с ликуващи привърженици, но празненствата бяха помрачени от ужасяващ инцидент.

Докато екзалтираните фенове празнуваха триумфа, група от тях започна да блъска преминаващ автомобил – сцена, която често се наблюдава при подобни масови събирания. Неочаквано, шофьорът натисна газта и се вряза в множеството, оставяйки след себе си 17 пострадали, сред които един в критично състояние. Всички ранени бяха незабавно транспортирани до различни болници в града.

Секунди след сблъсъка, видеозаписи от мястото показват как черен автомобил се удря в бордюра, докато хората панически се опитват да се спасят. Част от тълпата, водена от гняв и шок, се насочва към превозното средство, за да потърси отговорност от водача.

Местните власти реагираха светкавично – районът бе отцепен, а разследването по случая вече е в ход. Шофьорът на автомобила, който също е пострадал сериозно, се намира в болница под лекарско наблюдение и все още не е арестуван.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    4 0 Отговор
    какво е "побезата" ?

    Коментиран от #2

    16:29 25.06.2026

  • 2 Лопата Орешник

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    Побезата е пияницата Ганев , главен редактор на фактите!

    16:55 25.06.2026

  • 3 след побезата над неграмотните

    1 0 Отговор
    писари
    тихчо утихна

    17:03 25.06.2026

  • 4 Бай Пешо моториста

    0 0 Отговор
    Статии не чета. Най-интересното ми беше каква е метлата????????

    17:13 25.06.2026

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