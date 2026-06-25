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Астън Мартин категорични: Алонсо остава в отбора и след 2026 година

Астън Мартин категорични: Алонсо остава в отбора и след 2026 година

25 Юни, 2026 17:19 495 0

  • формула 1-
  • фернандо алонсо-
  • астън мартин-
  • майк крак-
  • световен шампион-
  • сезон 2026-
  • алпин

Ръководството на британския тим разсейва слуховете за евентуално напускане на испанската звезда

Астън Мартин категорични: Алонсо остава в отбора и след 2026 година - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

В последните дни в света на Формула 1 се разгоряха спекулации относно бъдещето на Фернандо Алонсо, но от Астън Мартин побързаха да сложат край на всички догадки. Шефът на отбора Майк Крак изрази непоколебимата си вяра, че двукратният световен шампион ще продължи да носи зелените цветове и след края на сезон 2026.

Въпреки появилите се информации за възможни преговори между Алонсо и Алпин, Крак бе категоричен, че испанецът няма намерение да напуска отбора. „Фернандо е тук, за да остане. Винаги сме били открити по този въпрос. Решението ще бъде взето около лятната пауза, но ние сме напълно доволни от нашите пилоти“, подчерта ръководителят на Астън Мартин.

Не е тайна, че британският тим преминава през труден период, особено във връзка с партньорството с Хонда. Въпреки това, Крак не скри възхищението си от професионализма и отдадеността на своите състезатели: „Пилотите ни са истински бойци. Те понасят най-тежките удари от нашите проблеми на пистата, но въпреки всичко демонстрират невероятен дух и лоялност. Свалям им шапка за това!“

Майк Крак завърши с похвала към Алонсо, като подчерта, че испанецът не трябва да се отказва, защото все още е изключително бърз и мотивиран. „Вярвам, че ще продължим да работим заедно и ще преодолеем всички предизвикателства. Фернандо е прекалено бърз, за да се откаже сега“, заяви Крак преди старта на уикенда за Гран При на Австрия.


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