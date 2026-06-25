Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Бг футбол »
Димитър Тонев отново облича жълто-черната фланелка

Димитър Тонев отново облича жълто-черната фланелка

25 Юни, 2026 21:09 422 0

  • ботев пловдив-
  • трансфер-
  • георги миланов-
  • димитър тонев-
  • черно море-
  • първа лига-
  • футбол

Талантливият атакуващ полузащитник се присъединява към амбициозната селекция на Ботев Пловдив

Димитър Тонев отново облича жълто-черната фланелка - 1
Снимка: Ботев Пловдив
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Ботев Пловдив продължава с трансферите това лято. След привличането на национала Георги Миланов, клубът официално обяви завръщането на Димитър Тонев.

След кратък престой в Черно море, където остави ярка следа с няколко ключови попадения, 22-годишният пловдивчанин отново ще защитава цветовете на родния си клуб.

Тонев е роден на 15 октомври 2001 година и е добре познат на феновете на "жълто-черните" като част от едно от най-успешните поколения в школата на Ботев.

С натрупан опит от 75 мача в професионалния футбол, 4 гола и 5 асистенции с екипа на Ботев Пловдив, Димитър Тонев се завръща с още по-голяма мотивация да допринесе за успехите на отбора. Неговото присъединяване бележи шестото ново попълнение в лятната селекция на "канарчетата", които не крият амбициите си за силно представяне през предстоящия сезон.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове