Димитър Тонев отново облича жълто-черната фланелка

Ботев Пловдив продължава с трансферите това лято. След привличането на национала Георги Миланов, клубът официално обяви завръщането на Димитър Тонев.

След кратък престой в Черно море, където остави ярка следа с няколко ключови попадения, 22-годишният пловдивчанин отново ще защитава цветовете на родния си клуб.

Тонев е роден на 15 октомври 2001 година и е добре познат на феновете на "жълто-черните" като част от едно от най-успешните поколения в школата на Ботев.

С натрупан опит от 75 мача в професионалния футбол, 4 гола и 5 асистенции с екипа на Ботев Пловдив, Димитър Тонев се завръща с още по-голяма мотивация да допринесе за успехите на отбора. Неговото присъединяване бележи шестото ново попълнение в лятната селекция на "канарчетата", които не крият амбициите си за силно представяне през предстоящия сезон.