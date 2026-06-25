Откриха бюст-паметник на легендата на Марек Сашо Паргов

Бюст-паметникът на голямата легенда на Марек Дупница Сашо Паргов бе тържествено открит днес на стадион „Бончук“.

Датата не е избрана случайно, тъй като на 25 юни великият нападател щеше да навърши 80 години.

Сред официалните гости на събитието бяха кметът на Община Дупница - Първан Дангов и заместникът му Бойко Христов, председателят на местния парламент Костадин Костадинов, Валентин Чакъров, директор Първенства и турнири в БФС, бизнесменът Иван Василев, бившият футболист Бойчо Величков и ветерани от славните отбори на „Марек“.

Водещият Константин Соколов сподели факти от славната кариера на неудържимия нападател, а след това градоначалникът Първан Дангов откри бюст-паметника заедно с изтъкнатия учен проф. Рахамин Шекерджийски.

„Присъстваме на знаменателно събитие! Защото днес, с усилията на всички, увековечаваме славата не само на футболния отбор, а на един от бележитите състезатели. Той е от хората, допринесли най-много за спортната слава на „Марек“в национален и световен мащаб – Сашо Паргов. Изграждането на бюст-паметника е общо дело – на Инициативния комитет и на всички онези, които допринесоха това да стане. Сам по себе си, бюст-паметникът и събитието не значат нищо без поколенията, които оттук нататък, влизайки на „Бончук“, ще виждат и ще спомнят за Сашо Паргов – за онова, което той притежаваше като спортно майсторство, като талант и най-вече като дух. Дух, който е необходим на днешните състезатели и на децата, които тренират в Детско-юношеската школа на „Марек“, за да следват стъпките на предците си. Затова всички сме положили усилия – спортната общественост в града, Българският футболен съюз и всички, които милеят за славата и спорните постижения на „Марек“. Ще се радвам всеки наш посетител и гост да се поинтересува и да поемат от частицата талант и майсторство на Сашо Паргов. Така всички ние ще сме доволни, наблюдавайки великата футболна игра на митичния „Бончук“, обърна се към присъстващите кметът Първан Дангов.

Синът на легендата и председател на УС на "Марек" Иво Паргов и неговата сестра Капка благодариха на общинското ръководството и на всички, помогнали бюст-паметникът да стане реалност.

Особено емоционално бе и обръщението, което проф. Рахамин Шекерджийски отправи към своя много добър приятел, който вече не е сред нас.

След това официалните гости, футболистите от първия отбор на „Марек“ и дупнишките фенове поднесоха венци и цветя, отдавайки почит на най-голямата легенда в историята на клуба.

Минути след церемонията присъстващите имаха възможност да разгледат и новооткрития музей в ремонтираната административна сграда на стадион „Бончук“.

В него на централно място е изложена Купата на Съветската армия, редом с други отличия, които различните формации на „Марек“ са завоювали през годините. Внимателно подредени са и снимки на представителния отбор от различни сезони, както и паметни мигове от историята на клуба. На специална видеостена пък ще се въртят моменти, които правят дупнишкия клуб една от марките на българския футбол.

„Музеят се получи страхотно! Всеки сам може да се убеди, след като го разгледа. Искахме да покажем част от великата история на футболен клуб „Марек“. Може да се види Купата на Съветската армия и снимка с подписите на всички от онзи легендарен отбор. Има и кадър как Сашо Паргов вдига трофея. Постарахме се заедно с ръководството на клуба в този музей да съберем част от славната история заедно с купи и медали, които детско-юношеските формации са печелили във времето. Също така има видеостена, на която ще бъдат показвани исторически моменти от славния наш тим. Така ученическите групи, които ще посещават музея, ще се запалят по футбола. От днес нататък всички са добре дошли, за да се докоснат до това, което е „Марек“. Името на клуба и град Дупница заслужават такъв музей. Надявам се за в бъдеще музеят само да бъде надграждан и да стигнем онези успехи от славния тим през 1978-1979 година. Дано допълваме и витрината с медали, спечелени от децата ни. Пожелавам им толкова успехи, че да се чудим как да ги поберем в този музей“, коментира заместник-кметът Бойко Христов.