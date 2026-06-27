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Драма в Група Н: Испания излъга Уругвай, Кабо Верде удържа историческа позиция на Мондиал 2026

Драма в Група Н: Испания излъга Уругвай, Кабо Верде удържа историческа позиция на Мондиал 2026

27 Юни, 2026 05:12, обновена 27 Юни, 2026 05:19 743 2

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„Ла Фурия Роха“ си осигури първото място в групата, докато „сините акули“ шокираха Саудитска Арабия в Тексас

Драма в Група Н: Испания излъга Уругвай, Кабо Верде удържа историческа позиция на Мондиал 2026 - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Последният кръг в Група Н на Световното първенство по футбол 2026 предложи огромна тактическа битка и неочаквана развръзка.

Един от основните фаворити за трофея – Испания, успя да пречупи съпротивата на Уругвай с 1:0 в дербито на групата. В същото време абсолютният аутсайдер Кабо Верде сътвори нов подвиг, удържайки 0:0 срещу Саудитска Арабия, което остави африканския тим в борбата за историческо класиране на 1/16-финалите.

Испания укроти „урусите“ и грабна върха

Двубоят на ставион "Гуадалахара" в Мексико противопостави два бивши световни шампиона в директен сблъсък за първото място. Селекцията на Испания, водена от младата звезда Лямин Ямал, контролираше събитията на терена през по-голямата част от мача, съобщава спортната редакция на FOX Sports.

  • Ключовият момент: Единственото и скъпоценно попадение за европейския шампион падна в самия край на първото полувреме, когато Алекс Баена се оказа най-съобразителен в наказателното поле и преодоля южноамериканската защита.
  • Късна драма: През втората част Уругвай, воден от опитния Марсело Биелса, хвърли всичко в атака, тъй като поражението застрашаваше директното им класиране. Натискът на „урусите“ се засили след контузията на халфа Мануел Угарте, който напусна терена на носилка, предава NBC News. В заключителните минути Феран Торес нацели напречната греда за испанците, а в добавеното време играчите на Уругвай имаха сериозни претенции за дузпа след сблъсък между Дани Олмо и Федерико Виняс, но реферът остана безмълвен, обобщава блогът на The Athletic.

С този успех Испания събра 7 точки и завършва като лидер в Група Н.

Героизъм в Хюстън: Дебютантът Кабо Верде отказа Саудитска Арабия

В другия мач от групата, изигран на стадиона в Хюстън (САЩ), Саудитска Арабия се нуждаеше от задължителна победа, за да продължи напред. Азиатският тим обаче се сблъска със страхотно организираната отбрана на Кабо Верде, пише международната агенция Reuters=

Мачът премина под знака на огромно напрежение и тактическо надхитряне:

  • Вратарят-герой: Голямата фигура за африканците отново бе опитният страж Возиня, който направи няколко ключови спасявания и отчая саудитските нападатели, начело със Салем Ал-Даусари, отбелязва Fox Sports.
  • Пропуснати шансове: През второто полувреме срещата се отвори, като Жамиро Монтейро изпусна най-чистото положение за Кабо Верде, стреляйки право в противниковия вратар Мохамед Ал-Овайс. До края Саудитска Арабия рискува всичко, но без резултат.

Ситуацията в Група Н след последните съдийски сигнали

Равенството 0:0 се оказа стратегическо за Кабо Верде. Тимът събра актив от 3 точки (след равенства срещу Испания, Уругвай и Саудитска Арабия) и заема третото място в групата. Според новия регламент на ФИФА за Мондиал 2026 с 48 отбора, напред към 1/16-финалите продължават първите два тима от всяка група, както и 8-те най-добри трети отбора. „Сините акули“ имат отлични шансове да попаднат сред тях, докато Саудитска Арабия отпада от борбата.

Уругвай остава на второ място с 2 точки, но благодарение на по-добрата си голова разлика от предходните голови равенства (1:1 и 2:2), също си осигурява място в елиминациите, съобщава Al Jazeera.


Мексико
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А, бе вие

    2 0 Отговор
    Малоумници ли сте. Кабо Верде с три точки на трето място, Уругвай с две на второ.

    Коментиран от #2

    05:43 27.06.2026

  • 2 Така де

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "А, бе вие":

    Алкохола не прощава 🤣

    05:50 27.06.2026

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