Египет и Иран поделиха точките в Сиатъл

В истински футболен спектакъл на стадион „Люмен Фийлд“ в Сиатъл, националните отбори на Египет и Иран завършиха при резултат 1:1 в последния си мач от група „G“ на Световното първенство по футбол. Срещата предложи на феновете динамика, напрежение и неочаквани обрати, които държаха всички в напрежение до последната минута.

Още в петата минута египетският полузащитник Махмуд Сабер разтърси мрежата на иранците, давайки преднина на „фараоните“ и подлудявайки трибуните. Само шест минути по-късно Иран получи златен шанс да изравни от дузпа, но Мехди Тареми не успя да намери целта, пропускайки възможността да върне равенството.

В 14-ата минута защитникът Рамин Резаеян се възползва от разбъркване в наказателното поле и възстанови равенството, с което върна интригата в мача.

Второто полувреме донесе неприятна новина за Египет – звездата Мохамед Салах получи травма и бе заменен от Зизо в 57-ата минута, което разтревожи щаба и феновете на отбора. Драмата достигна своя връх в добавеното време, когато Шоджа Халилзадех от Иран прати топката във вратата на Египет. Радостта на иранците обаче бе краткотрайна – след намеса на ВАР попадението бе отменено заради минимална засада.

С равенството Египет приключва груповата фаза на второ място с 5 точки, колкото има и лидерът Белгия, но с по-лоша голова разлика. Това обаче е достатъчно, за да осигури на „фараоните“ място на 1/16-финалите, където ще се изправят срещу Австралия. Иран, от своя страна, ще трябва да изчака развоя на останалите срещи в групата, за да разбере дали ще се нареди сред осемте най-добри трети отбора, които продължават напред.