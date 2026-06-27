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Египет и Иран поделиха точките в Сиатъл

Египет и Иран поделиха точките в Сиатъл

27 Юни, 2026 08:17 776 1

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  • световното първенство по футбол-
  • мохамед салах

"Фараоните" изпускат лидерството в групата, но си осигуряват място на осминафиналите

Египет и Иран поделиха точките в Сиатъл - 1
Снимка: YouTube
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

В истински футболен спектакъл на стадион „Люмен Фийлд“ в Сиатъл, националните отбори на Египет и Иран завършиха при резултат 1:1 в последния си мач от група „G“ на Световното първенство по футбол. Срещата предложи на феновете динамика, напрежение и неочаквани обрати, които държаха всички в напрежение до последната минута.

Още в петата минута египетският полузащитник Махмуд Сабер разтърси мрежата на иранците, давайки преднина на „фараоните“ и подлудявайки трибуните. Само шест минути по-късно Иран получи златен шанс да изравни от дузпа, но Мехди Тареми не успя да намери целта, пропускайки възможността да върне равенството.

В 14-ата минута защитникът Рамин Резаеян се възползва от разбъркване в наказателното поле и възстанови равенството, с което върна интригата в мача.

Второто полувреме донесе неприятна новина за Египет – звездата Мохамед Салах получи травма и бе заменен от Зизо в 57-ата минута, което разтревожи щаба и феновете на отбора. Драмата достигна своя връх в добавеното време, когато Шоджа Халилзадех от Иран прати топката във вратата на Египет. Радостта на иранците обаче бе краткотрайна – след намеса на ВАР попадението бе отменено заради минимална засада.

С равенството Египет приключва груповата фаза на второ място с 5 точки, колкото има и лидерът Белгия, но с по-лоша голова разлика. Това обаче е достатъчно, за да осигури на „фараоните“ място на 1/16-финалите, където ще се изправят срещу Австралия. Иран, от своя страна, ще трябва да изчака развоя на останалите срещи в групата, за да разбере дали ще се нареди сред осемте най-добри трети отбора, които продължават напред.


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  • 1 Родина

    2 0 Отговор
    Подигравка с футбола и зрителите. ВАР
    трябва да се премахне . Какво предимство
    за атакуващият футболист дава 1 см . Плюс
    графиката от ВАР лесно се манипулира .
    Имаше футболист които покриваше засадата
    поне с полови метър . Политически решение .

    09:21 27.06.2026

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