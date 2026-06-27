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Марсело Биелса "под обстрел" след исторически провал на Мондиал 2026

Марсело Биелса "под обстрел" след исторически провал на Мондиал 2026

27 Юни, 2026 21:02 704 2

  • уругвай-
  • кошмар-
  • груповата фаза-
  • медии-
  • марсело биелса

Разочарование и гняв: Медиите в Уругвай не пощадиха селекционера

Марсело Биелса "под обстрел" след исторически провал на Мондиал 2026 - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Двукратният световен шампион Уругвай преживя истински кошмар, след като отпадна още в груповата фаза – нещо, което разтърси цялата страна и предизвика буря от критики в местните медии. В центъра на вниманието попадна аржентинският наставник Марсело Биелса, чиято работа бе подложена на безмилостен анализ.

Водещият уругвайски всекидневник "El País" не спести нито думи, нито емоции. На първа страница гръмна заглавието: "Милиони на боклука" – директна препратка към внушителната годишна заплата на Биелса, която според източници достига 4 милиона долара. До неотдавна той бе най-скъпоплатеният треньор в Южна Америка, изпреварвайки дори световния шампион Лионел Скалони, преди Карло Анчелоти да поеме Бразилия.

"Това е най-големият провал в историята на уругвайския футбол на световни финали", категорични са журналистите. Феновете и анализаторите са единодушни – отпадането още в групите е удар по националната гордост и традициите на "Ла Селесте".

Не е тайна, че Марсело Биелса, известен с прозвището си "Лудия", имаше напрегнати отношения с част от звездите в отбора. Още преди началото на Мондиал 2026 той обяви, че ще напусне поста си, независимо от представянето на тима. Това решение, съчетано с разочароващите резултати, само наля масло в огъня на общественото недоволство.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Някой

    0 1 Отговор
    1. Уругвай е половината население от България, но в началото са 2 пъти световен шампион;
    2. Истинската им издънка бе предният мач. Загубиха от Испания само заради вратарска грешка, а всъщност испанците се озориха;
    3. Самият вратар е поискал да бъде сменен според треньора;
    4. Не може футболисти и други да казват на треньора кого да сменя или не. Сменил е, край! Негово решение. На мястото на полузащитник е пуснал нападател, нищо че полузащитника е Валверде от Реал Мадрид. Трябва разни да си научат мястото;
    5. Да са недоволни е нормално, но същото трябва да е към футболисти, а не един да опира пешкира.

    21:32 27.06.2026

  • 2 Някой

    0 0 Отговор
    Нататък може да го назначат на българският национален отбор. Може да внесе ред. ;)

    21:32 27.06.2026

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