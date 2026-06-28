Колко печелят отпадналите отбори още в групите на Мондиал 2026?

Макар да приключиха участието си още в груповата фаза, 16-те отпаднали отбора от Световното първенство няма да си тръгнат с празни ръце.

ФИФА определи рекорден награден фонд от 653 милиона евро за Мондиал 2026, което е почти двойно повече от този на Световното първенство в Катар през 2022 година.

Всяка от 48-те участващи държави получава гарантирана сума само за участието си в турнира. Тя възлиза на 10 милиона долара (около 9 милиона евро), към които се добавят още 2,5 милиона долара (около 2,1 милиона евро) за подготовката преди първенството.

Това означава, че дори националните отбори, отпаднали още в груповата фаза, си тръгват с общо 12,5 милиона долара (приблизително 11,1 милиона евро).

Сред тимовете, които приключиха участието си след първите три мача, са Турция, Уругвай, Катар, Иран, Саудитска Арабия, Тунис, Нова Зеландия, Република Корея, Шотландия, Хаити и още няколко национални отбора.