Джордж Ръсел покори „Ред Бул Ринг“

Слънчевата неделя на легендарната писта „Ред Бул Ринг“ в Австрия се превърна в арена на истински автомобилен спектакъл. Джордж Ръсел, зад волана на своя Мерцедес, демонстрира хладнокръвие и майсторство още от старта, като не позволи на никого да го измести от лидерската позиция. В същото време Люис Хамилтън, стартирал от трета позиция, изненада съотборника си Льоклер с дръзка маневра в третия завой и се изкачи напред.

Докато Ръсел постепенно увеличаваше преднината си, Макс Верстапен не губеше време и започна да притиска Хамилтън. В 11-ата обиколка зрителите станаха свидетели на зрелищна размяна на позиции между двамата титани, като всеки сантиметър от трасето беше използван до краен предел. Малко по-късно, проблеми с гумите принудиха пилота на Ферари да потърси помощ в бокса, което отвори нови възможности за останалите претенденти. Верстапен остана на пистата и с впечатляващо темпо скъси дистанцията до Ръсел, преди и той да смени гумите си в 19-ата обиколка.

Състезанието не мина без неочаквани обрати – Карлос Сайнс бе застигнат от технически проблем и трябваше да спре болида си на старт-финалната права. Това доведе до виртуална кола на сигурността, която разбуни стратегиите на отборите. Хамилтън се възползва и заложи на меки гуми при второто си спиране, докато Антонели също направи ключов пит-стоп точно преди инцидента.

В заключителната фаза на надпреварата, класирането остана относително стабилно. Верстапен, с твърди гуми, успя да се доближи опасно близо до Ръсел, но британецът не се поддаде на напрежението и направи втория си пит-стоп в 44-ата обиколка. Междувременно, Хамилтън и Пиастри влязоха в ожесточена битка за четвъртата позиция. Шест обиколки преди финала, Верстапен също смени гумите си, но размествания в челото не последваха.

Последните обиколки преминаха под знака на стабилността, а Джордж Ръсел триумфира заслужено.