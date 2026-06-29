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Марк-Андре тер Стеген се насочва към Нидерландия

Марк-Андре тер Стеген се насочва към Нидерландия

29 Юни, 2026 16:08 659 0

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  • аякс

Германският страж може да напусне Барселона след близо десетилетие вярна служба

Марк-Андре тер Стеген се насочва към Нидерландия - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Вратарят на Барселона Марк-Андре тер Стеген, който вече е на 34 години, е на прага на нова страница в своята впечатляваща кариера. Според авторитетния футболен журналист Фабрицио Романо, германският национал е готов да облече екипа на нидерландския гранд Аякс.

Двата клуба вече са в напреднали разговори относно евентуалното преотстъпване на опитния вратар. Основният въпрос, който стои на дневен ред, е как ще бъде разпределено възнаграждението на Тер Стеген между Барселона и Аякс. Финансовите параметри се оказват решаващи за осъществяването на сделката.

Марк-Андре тер Стеген пристигна на „Камп Ноу“ през 2014 година и оттогава се превърна в един от най-надеждните стражи в Европа. С екипа на Барселона той е изиграл внушителните 423 мача, като е опазил вратата си без гол в 176 от тях. Въпреки това, през януари тази година германецът бе преотстъпен на Жирона, но травма го извади от игра само след два двубоя и го остави извън терена до края на сезона.

Макар контрактът на Тер Стеген с Барселона да е валиден до лятото на 2028 година, изглежда, че раздялата е все по-вероятна. Ако трансферът в Аякс се осъществи, това ще бъде ново начало за германския вратар, който със сигурност ще внесе класа и опит в редиците на амстердамския тим.


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