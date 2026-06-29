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Борис Бекер: Шахматът – моят спасител зад решетките

Борис Бекер: Шахматът – моят спасител зад решетките

29 Юни, 2026 16:38 1 518 10

  • борис бекер-
  • уимбълдън-
  • големия шлем-
  • осъден-
  • финансови злоупотреби-
  • затвор-
  • уандсуърт-
  • хънтъркомб

Легендата на тениса разкрива как древната игра му помогна да оцелее в най-тежките дни от живота си

Борис Бекер: Шахматът – моят спасител зад решетките - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Борис Бекер, някогашният крал на Уимбълдън и шесткратен носител на титли от Големия шлем, преживя истински кошмар, когато през 2022 година бе осъден за финансови злоупотреби и укриване на активи. Престоят му в британските затвори Уандсуърт и Хънтъркомб, продължил осем месеца, се превърна в изпитание, което преобърна живота му наопаки.

В откровено интервю за The Telegraph, германската спортна икона споделя, че присъдата му е разкрила истинската същност на хората около него. „Почти всички изчезнаха веднага щом ме осъдиха. Днес някои се опитват да се върнат, но аз вече не им отварям вратата“, признава Бекер. В затвора, казва той, оставаш само с характера си – без титли, без фенове, без привилегии. „Още първия ден ми взеха дрехите и ми дадоха сива униформа. Вече не бях Борис Бекер, а просто номер A2923EV.“

Преди да чуе присъдата си, Бекер предложил на любимата си Лилиан де Карвальо Монтейро да се разделят, за да не страда тя заради неговите грешки. „Казах ѝ, че може да си тръгне, но тя само се усмихна и отвърна: ‘Ще преминем през това заедно’. Това ми даде огромна сила“, споделя тенисистът. След освобождаването си двамата сключиха брак, доказвайки, че истинската любов не се плаши от трудностите.

Зад решетките Бекер се сблъскал с реални заплахи. В Уандсуърт затворник, осъден за убийство, поискал пари от него, а в Хънтъркомб друг опасен мъж се опитал да го сплаши физически. „Искаше да ме убие, но не очакваше, че другите ще ме защитят. Накрая ми се извини и дори ми целуна ръката“, разказва Бекер за напрегнатите моменти.

В най-мрачните дни, когато разговорите били оскъдни, а надеждата – крехка, именно шахматът се превърнал в спасителен пояс за Бекер. „Шахът беше моето убежище. Това е най-великата игра на света – тя ми помогна да запазя разума си и да не се предам“, категоричен е германецът.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 бай ставри

    14 3 Отговор
    очаквам бай тикван охранения
    да дойде при мен в затвора

    16:53 29.06.2026

  • 2 гост

    12 4 Отговор
    Разбрал е за шаха по кофтия начин но пак добре...Малко ли ти бяха парите бе Борисе, та взе да лъжеш и държавата,такива като теб данъчните ги гледат през микроскоп.

    Коментиран от #5, #8, #9

    16:56 29.06.2026

  • 3 Сила

    14 0 Отговор
    ПАДНАЛИЯ НЯМА ПРИЯТЕЛИ ....
    римска сентенция

    17:01 29.06.2026

  • 4 Бялджип

    10 0 Отговор
    "..Шахът беше моето убежище. Това е най-великата игра на света."- Напълно поддържам разсъжденията на Бекер.

    17:01 29.06.2026

  • 5 та взе да лъжеш и държавата

    8 4 Отговор

    До коментар #2 от "гост":

    дето ще ги изхарчи за прииждащи пришълци, бръмбари калинки кърлежи дремещи на
    високо платени службици, за нато, урк, други глупости

    17:03 29.06.2026

  • 6 Хммм

    2 2 Отговор
    Защо стои в затвора този?

    17:14 29.06.2026

  • 7 Голтупан

    3 1 Отговор
    То па голяма работа, голям затвор. Цели 8 месеца.
    В нащо село под 12 години се не броят за нищо.
    Женчовци.

    17:18 29.06.2026

  • 8 Механик

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "гост":

    И ти ли си от тия дето много обичат "да си плащат"?
    Да излъжеш държавата е престъпление само когато и държавата не те лъже и мисли за теб.
    А ако държавата с парите от данъците ти отхранва хлебарки от 3-тия свят или украинци, дето имат повече пари от тебе, тогава е въпрос на част да изклинчиш ако можеш.
    п.п.
    Знам ,че нищо не си разбрал, за това не се напъвай, ами иди да си платиш гражданската и винетката. Веднага ще ти олекне.
    И овцете като ги острижат лятос и на тях им олеква.

    17:22 29.06.2026

  • 9 Пари, изкарани с труд и талант

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "гост":

    не за да хрантутят търтеите !

    17:23 29.06.2026

  • 10 шахматна теория и практика

    0 0 Отговор
    С белите или с черните е играл защита Крофан?

    17:59 29.06.2026

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