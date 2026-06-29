Борис Бекер: Шахматът – моят спасител зад решетките

Борис Бекер, някогашният крал на Уимбълдън и шесткратен носител на титли от Големия шлем, преживя истински кошмар, когато през 2022 година бе осъден за финансови злоупотреби и укриване на активи. Престоят му в британските затвори Уандсуърт и Хънтъркомб, продължил осем месеца, се превърна в изпитание, което преобърна живота му наопаки.

В откровено интервю за The Telegraph, германската спортна икона споделя, че присъдата му е разкрила истинската същност на хората около него. „Почти всички изчезнаха веднага щом ме осъдиха. Днес някои се опитват да се върнат, но аз вече не им отварям вратата“, признава Бекер. В затвора, казва той, оставаш само с характера си – без титли, без фенове, без привилегии. „Още първия ден ми взеха дрехите и ми дадоха сива униформа. Вече не бях Борис Бекер, а просто номер A2923EV.“

Преди да чуе присъдата си, Бекер предложил на любимата си Лилиан де Карвальо Монтейро да се разделят, за да не страда тя заради неговите грешки. „Казах ѝ, че може да си тръгне, но тя само се усмихна и отвърна: ‘Ще преминем през това заедно’. Това ми даде огромна сила“, споделя тенисистът. След освобождаването си двамата сключиха брак, доказвайки, че истинската любов не се плаши от трудностите.

Зад решетките Бекер се сблъскал с реални заплахи. В Уандсуърт затворник, осъден за убийство, поискал пари от него, а в Хънтъркомб друг опасен мъж се опитал да го сплаши физически. „Искаше да ме убие, но не очакваше, че другите ще ме защитят. Накрая ми се извини и дори ми целуна ръката“, разказва Бекер за напрегнатите моменти.

В най-мрачните дни, когато разговорите били оскъдни, а надеждата – крехка, именно шахматът се превърнал в спасителен пояс за Бекер. „Шахът беше моето убежище. Това е най-великата игра на света – тя ми помогна да запазя разума си и да не се предам“, категоричен е германецът.